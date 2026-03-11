Manon regresa al Liceu como estríper

Àlex Ollé estrena al fin en Barcelona su actualizada versión de 'Manon Lescaut', una propuesta fiel que adapta a la sociedad actual la trama original de la ópera de Puccini inspirada en una célebre obra del abate Prévost de 1731 ambientada en el siglo XVIII. El mismo reparto que estrenó este aplaudido espectáculo en su estreno en la Ópera de Frankfurt en 2019 lo interpreta en el Liceu a partir de la próxima semana con la fantástica soprano lituana Asmik Grigorian como Manon, Joshua Guerrero como Renato Des Grieux -que en la primera función será sustituido por Ivan Gyngazov si no mejora su afectación vocal-, Donato Di Stefano como Geronte e Iuri Samoilov como Lescaut en los roles principales. En el foso, Josep Pons capitanea la orquesta y coros del Liceu. El público del Liceu ya conoce a la fantástica Grigorian que ofreció una maravillosa 'Rusalka' y que este verano debutará el rol de 'Carmen', en la inauguración del Festival de Salzburgo.

La soprano lituana Asmik Grigorian en un momento de 'Manon Lescaut'. / Gross

'Manon Lescaut' tendrá seis únicas funciones, del 17 de marzo al 1 de abril. Después podrá disfrutarse a través de la plataforma Liceu Opera+, a partir del 19 de abril.

Amor y pasión

La pasión y el amor atraviesan este título donde el dinero y las ansias de una vida mejor impulsan a la protagonista a una felicidad engañosa que implica la pérdida de la propia libertad. Ollé transforma a Manon en una migrante del Este sin papeles que llega a Europa para encontrarse con su hermano y acaba cayendo en las mafias que trafican con mujeres, haciendo 'pool dance' en un bar de alterne que lleva Geronte, convertido en proxeneta en esta versión. A diferencia de la obra original basada en un relato del abate Prevost esta producción evita cualquier juicio moral. El director de escena resalta la principal motivación de Manon: el amor. Lo hace a través de grandes letras de unos de seis metros de altura integradas de manera eficaz y sorprendente en la escenografía de Alfons Flores, fiel aliado de Ollé en tantas producciones como la premiada 'Lady Macbeth de Msenk', estrenada en el Liceu en 2024.

Un momento de 'Manon Lescaut', ópera de Puccini en versión del director furero Àlex Ollé. / Gross

Grigorian hace suyas las arias de Manon 'In quelle trine morbide' y 'Sola, perduta, abbandonata' y conecta con este personaje en una producción que siente "como si fuera hijo mio porque estuve en la creación desde el principio", señala la cantante. Considera a Manon como una mujer joven e impulsiva, enamorada de Des Grieux pero que es tan apasionada como calculadora que aspira a una vida mejor. "Me gusta que esta producción sea tan atractiva y comprensible algo clave si queremos que el público operístico crezca. Tengo fans jóvenes que han llegado al género atraídos por producciones interesantes como esta. Montajes que les llegan. Los sentimientos son los mismos hoy que hace 100 años pero hay que aproximar las óperas a la gente".

"Asmik y todo el reparto hacen un trabajo cinematográfico y transmiten una verdad y naturalidad que el público disfrutará" Àlex Ollé

Para Ollé contar con Grigorian es un regalo porque "Asmik es una actriz extraordinaria además de una de las mejores cantantes del momento", ha destacado, feliz de volver a mostrar uno de sus trabajos en el Liceu. "Para un director de escena contar con buenos actores es lo mejor. Todos lo son en este reparto. Hacen un trabajo cinematográfico y transmiten una verdad y naturalidad que el público disfrutará", vaticina. "Se emocionará", añade.

Apariencias y realidad

Para Víctor García de Gomar, director artístico del Liceu, esta Manon puede leerse como "una gran metáfora del mundo actual que busca la felicidad inmediata". Y añade: "la protagonista se convierte en una mercancía y es víctima de la presión del sistema". El culto a las apariencias no está lejos de lo que vemos en las redes sociales que "confunden la visibilidad con la verdad".

La escenografía "está completamente a favor de Manon: no explica su punto de vista pero sí sus sentimientos", aclara Flores. El amor está siempre presente en Manon, una mujer que también ama el dinero y la buena vida. Por eso la palabra LOVE, así, en mayúsculas, está presente de diferente modo en todas las escenas con unas letras XXL integradas en la escenografía desde el principio aunque no siempre visibles. "Nosotros no juzgamos a esta chica que huye de la muerte o la miseria, que entra en Europa de manera ilegal y se enfrenta a un mundo corrupto". Manon intenta sobrevivir entre hombres que la explotan, a excepción de Des Grieux que la acompaña hasta el final.

Un momento de 'Manon Lescaut', montaje de Àlex Ollé que llega al Liceu a partir del día 17.. / Gross

'Manon Lescaut' fue el primer gran éxito de Puccini. El compositor italiano quiso ofrecer una versión más pasional y en italiano, diferente a la ópera francesa de Jules Massenet estrenada 1884 años antes en la Ópera Cómica de París. La obra de Puccini vio la luz en 1893 en el Teatro Regio de Turín . Tras ella el compositor crearía otros títulos de éxito basados en personajes femeninos. Todos ellos le deben aCañónanon, apunta Ollé para quien "Manon fue el primer laboratorio de una tipología femenina que después vemos en Mimì de 'La Bohème', Tosca o Cio-Cio-San de Butterfly".