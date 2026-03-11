Ocio nocturno
Karma, la mítica discoteca de la plaza Reial de Barcelona, anuncia su cierre definitivo tras casi medio siglo
La discoteca Karma, histórico local nocturno situado en la plaza Reial de Barcelona, ha anunciado su cierre definitivo tras casi medio siglo de actividad. El establecimiento comunicó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento al personal: “Muchas gracias a todo el staff, miembros de seguridad, DJ, camareros y trabajadores que han pasado a lo largo de los años desde que se abrieron puertas en diciembre de 1978”.
También han tenido unas palabras para los asistentes de la discoteca: "Gracias infinitas a todos los Karmeros por apoyar y venir durante todos estos años". El comunicado concluye con una frase que confirma el final de una etapa en la noche barcelonesa: “Karma ha bajado la persiana y no la volverá a abrir”.
El local fue durante décadas uno de los puntos de referencia de la vida nocturna del centro de la ciudad y el lugar de encuentro para varias generaciones que acudían a bailar al ritmo de rock, punk, grunge o brit-pop hasta el cierre, a las seis de la mañana.
Más allá de la música, el establecimiento apareció como escenario en la película 'La rubia del bar' (1986), de Ventura Pons, y fue mencionado en la trilogía literaria 'El día del Watusi', del escritor Francisco Casavella, que retrató allí algunas de sus noches más delirantes.
