La justicia británica desestima los cargos por terrorismo contra el rapero de Kneecap

Un tribunal británico confirmó el miércoles la desestimación de los cargos por "delito de terrorismo" contra un rapero del trío norirlandés Kneecap por exhibir una bandera de Hezbolá en un concierto en 2024, rechazando así una apelación de la Fiscalía de la Corona británica.

Mo Chara, cuyo verdadero nombre es Liam O'Hanna (o Liam Og O Hannaidh en gaélico), fue acusado de "delito de terrorismo" en mayo de 2025 por exhibir una bandera del movimiento islamista chií libanés, clasificado como organización terrorista en el Reino Unido, en el escenario durante un concierto en Londres en noviembre de 2024.

Sin embargo, un juez decidió el 26 de septiembre de 2025 desestimar el caso debido a un error de procedimiento. El magistrado dictaminó que el plazo legal de seis meses para presentar cargos no se había respetado —por tan solo un día—, lo que declaraba la acusación "ilegal y nula".

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) apeló esta decisión.

El miércoles, dos jueces del Tribunal Superior de Londres rechazaron la apelación y confirmaron la desestimación de los cargos, en un fallo de 13 páginas al que tuvo acceso AFP. El trío de Belfast celebró la decisión en redes sociales.

"Todo este proceso nunca ha girado en torno a mí, ni a ninguna amenaza pública, ni al 'terrorismo' (...) siempre ha girado en torno a Palestina y a lo que sucede cuando te atreves a alzar la voz", declaró Mo Chara, de 28 años, en un comunicado emitido por sus abogados. Kneecap saltó a la fama en 2024 con su álbum "Fine Art" y un docudrama de gran energía, "Kneecap", premiado en el Festival de Cine de Sundance de Estados Unidos. El grupo, que apoya abiertamente la causa palestina, ganó notoriedad rapeando en gaélico irlandés y denunciando el dominio británico en Irlanda del Norte.