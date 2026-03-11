Cinco amigos se hacen la misma foto desde 1982 cada cinco años: el resultado se vuelve viral

La fotografía es uno de los elementos más importantes que tenemos para conservar algunos recuerdos de nuestras vidas. Aunque los momentos se almacenan en la memoria, podemos, en cierta manera, revivirlos gracias a las fotografías.

En 1982, cinco adolescentes se sentaron y posaron para una foto en el lago Copcoy (California, EEUU) y, aunque no planeaban convertirlo en una tradición, acabó siendo así. Cada cinco años, durante las últimas cuatro décadas, John Wardlaw, John Dickson, Mark Rumer, Dallas Burney y John Molony se han reunido en el lago de California y se han sacado la misma foto.

La primera fotografía fue pura casualidad. Wardlaw, conocido como Wedge en el grupo, tenía una cabaña familiar junto al lago donde se reunieron en julio de 1982. Mientras estaba en la terraza de la cabaña, Dickson, o JD, puso su cámara con el temporizador automático para tomar una foto grupal, según explica Wardlaw a la CNN, en unas declaraciones que recoge una web que ha creado para recordar la hazaña.

"Expresiones oscuras y misteriosas"

"Por alguna razón, todos optamos por tener expresiones oscuras y misteriosas", ha dicho Wardlaw a la CNN. "Estoy seguro de que todos pensábamos que estábamos siendo geniales".

Molony, conocido en el grupo como Belves, aparece en la foto sosteniendo un frasco de café instantáneo Folgers, con una cucaracha dentro que los chicos habían decidido adoptar como mascota, por lo que la alimentaban con caramelos. Junto a ella, pusieron una foto de Robert Young.

En las fotos sucesivas, se respetó la aparición del frasco, aunque ya no había ni cucaracha ni foto de Young.

En 1987, los chicos estaban cursando estudios universitarios. Aun así decidieron volver al lago, se sentaron en la misma posición y en el mismo banco. Las expresiones permanecieron inalteradas. "Creo que tenía la sensación de que esto podría convertirse en una tradición interesante, pero no tenía idea de que seguiríamos haciéndolo durante 40 años", dijo Wardlaw.

Las nueve imágenes están publicadas en la web Five Year Photo. En ellas se puede ver la evolución que han tenido los cinco hombres a lo largo de su vida. Cada foto evidencia los cambios y cómo se han ido haciendo mayores, pero sus expresiones y su amistad parecen haber quedado congeladas en el tiempo. La última foto se realizó en el 2022; ahora solo queda esperar a la próxima foto, prevista para en 2027.