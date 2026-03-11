El festival MUD de Lleida tiende nuevos puentes con Ben Harper, Asian Dub Foundation y Santiago Auserón

Cita de referencia en el ámbito del neo-folk, el festival MUD de Lleida (también conocido como Músiques Disperses) llega a partir de este jueves a su 19ª edición fiel a su propósito de ofrecer propuestas singulares de música pop de raíz folk para un público abierto de miras, siempre con un pie en la tradición y otro en la modernidad. Ben Harper, Asian Dub Foundation y Santiago Auserón encabezan este año el cartel de una muestra en la que es tan importante tender puentes entre estilos y geografías como propiciar descubrimientos y reivindicar legados olvidados.

El plato fuerte de este año es sin duda la presencia del cantautor californiano Ben Harper, un paladín de la hibridación de géneros -rock, soul, blues, reggae, góspel, funk...- bañada en misticismo y emoción, que cerrará el MUD el domingo 15 en el Teatre de la Llotja, en un concierto especial en el que comparecerá en solitario y que ha sido organizado en colaboración con el Black Music Festival de Girona, que celebra su 25 aniversario (Harper actuará también el sábado en el Auditori de Girona, con las entradas ya agotadas).

Será el broche a cuatro días de músicas fronterizas que inaugurará el jueves el grupo inglés Asian Dub Foundation con su explosiva combinación de electrónica, dub, rap, rock, reggae, punk, música indostaní y militancia política (Café del Teatre, 22 horas). Con más de 30 años de carrera, nueve álbumes de estudio y más de mil conciertos a sus espaldas, el colectivo londinense sigue siendo en directo una estimulante llamada al baile y a la acción.

'Crooner' latino

El viernes 13 será el día del totémico Santiago Auserón al frente de La Academia Nocturna (Auditori Enric Granados, 20:30 horas), un proyecto continuista en el que el cantautor zaragozano reinventa algunas piezas destacadas de su larga trayectoria (canciones de Radio Futura y Juan Perro junto a otras más recientes), pasándolo todo por el filtro de una sensibilidad de 'crooner' latino entre improvisaciones jazzísticas y peroratas con miga. La jornada la completará el músico, productor y 'disc-jockey' alemán Shantel (Café del Teatre, 22:30), con su aproximación electrónica a las tradiciones musicales de los Balcanes y Europa oriental.

El contingente local pedirá protagonismo el sábado 14 con las actuaciones de Terrae y su mirada particular al cancionero popular de las Terres de l’Ebre (Café del Teatre, 22 horas) y de L’Arannà, dúo catalanobalear del pop electrónico de raíz tradicional que presentará el espectáculo 'Turmarí', basado en la música popular de las Islas Pitiusas (Café del Teatre, 23 horas).

El exguitarrista de Txarango Pau Castellví y los 'djs' Ponent Roots protagonizarán la sesión matinal del sábado (con entrada libre) mientras que el domingo la hora del vermut la animarà El Pony Menut, la versión de El Pony Pisador para público familiar.