Escapada al concierto de Rosalía en Lyon y París: dónde dormir y comer

Rosalía aterriza en Francia para inaugurar su Tour LUX. Lo hará en Lyon, y todos los ojos están puestos en ella después de ofrecer un avance de lo que será su puesta en escena en los premios BRITS, con una coreografía precisamente realizada por el colectivo marsellés (LA) HORDE.

Para los fans afortunados que viajen hasta Lyon -16 de marzo-, o a París -el 18 y 19 de marzo-, para disfrutar del show de la catalana, esta guía será su mejor aliada. Si buscas una selección 3B (buena, bonita y barata) con recomendaciones sobre donde comer y dormir, estás en el lugar adecuado. Aunque existen infinidad de guías sobre estas ciudades, muchas de ellas alentadas por la tendencias virales de las redes sociales, aquí encontrarás algunos lugares míticos en los que disfrutar sin quemar tu tarjeta de crédito.

Dónde dormir y comer en París

En París, elegir bien el barrio es clave para equilibrar precio, ubicación y seguridad. Uno de los distritos más interesantes en relación calidad-precio es el distrito 15, cerca de la Tour Montparnasse, donde aún se conservan hoteles pequeños cargados de personalidad parisina y a un precio bastante asequible. Además en esa zona, podrás ir andando hasta los Jardines de Luxemburgo o la Iglesia de Saint Sulpice.

Otra de las zonas clave para dormir es el distrito 17, cerca a la línea 14 de metro. Es una de las líneas más cómodas de la ciudad, puesto que te permite llegar desde el Aeropuerto Orly hasta el centro de la capital en tan solo 20 minutos. Por lo que, si te hospedas en Batignolles (17eme), estarás a tan solo 3 o 4 paradas del centro de la ciudad; tanto de la la iglesia Madeleine y la Plaza de la Concordia, como de la avenida Ópera cercano al museo del Louvre.

Sobre donde comer o tomar un buen café; entre las direcciones imprescindibles destacan los históricos bouillons (Bouillon Julien y Bouillon Racine, entre otros), restaurantes tradicionales donde comer cocina sencilla francesa a precios sorprendentemente bajos. Ambos conservan el espíritu de los antiguos comedores populares parisinos, pensados para que los trabajadores de las fábricas y clases más bajas pudieran comer buenos platos en salones revestidos de Art Deco.

Sin embargo, si buscas algo más gastronómico sin disparar el presupuesto, merece la pena reservar en Comptoir de la Gastronomie, en una calle cercana al centro comercial Les Halles. Este, sin duda, es un pequeño templo al foie gras y la cocina tradicional. Para quienes prefieren un ambiente más informal, una parada imprescindible es el mercado más antiguo de la ciudad: Marché des Enfants Rouges, situado en pleno corazón de Les Marais y con una amplia variedad de comida.

No puedes irte de la capital sin visitar Cortado Café, la cafetería preferida de Rosalía que se encuentra justo al lado del mercado.

Donde dormir y comer en Lyon

De la sofisticación de París a la capital gastronómica de Francia; Lyon, donde Rosalia iniciará su gira ‘LUX’. A pesar de ser una ciudad más pequeña que la capital, curiosamente los precios en la restauración son algo más altos que en París, aunque aún pueden encontrarse lugares donde dormir y comer bien sin gastar demasiado.

El barrio histórico, Vieux Lyon, es una de las zonas más atractivas para alojarse: calles renacentistas, hoteles boutique y fácil acceso a la mayor parte de restaurantes tradicionales. Al igual que en París con los bouillons, en Lugdunum -su antiguo nombre romano- no se puede hablar de comida sin mencionar los bouchons, pequeños restaurantes donde probar la cocina tradicional de la región. Uno de los más recomendables es Bouchon Lupin, que cuenta con un ambiente auténtico y platos clásicos de la gastronomía lionesa.

Para los amantes del pescado y el marisco, Chez Antonin – Écailler aux Halles de Lyon Paul Bocuse. Un lugar único, donde comer producto fresco rodeado del verdadero ambiente de mercado.

Más allá del concierto de Rosalía, el más esperado de los últimos meses, Lyon es una ciudad para pasearla: perderse entre sus calles renacentistas y por el moderno distrito Confluence en la península de la Presqu'île y sentarse a disfrutar de la gastronomía francesa.