Dellafuente regresa a Barcelona: actuará en el Share Festival 2026

Dellafuente dio señales de vida a finales de 2025, en un evento de Apple en el centro de Madrid en el que actuó junto a Amaia, Yeray Cortés e Israel Fernández, cuando todo el mundo le hacía en la larga sombra en la que a menudo pasa temporadas. El artista granadino, sin embargo, anunció que regresaría durante 2026 aunque tocara el cielo meses antes, en junio del año pasado, con sus dos conciertos en el estadio Metropolitano. Dos espectáculos únicos que no se reprodujeron en Barcelona pero que ahora, en formato gira de festivales (ayer se anunció su presencia en el Bilbao BBK Live), sí que pasará por la capital catalana. Lo hará en el Share Festival (donde actuó en 2023), que se celebrará en el Parc del Fòrum el 24 y 25 de junio, junto a otros nombres confirmados hoy como Lola Índigo, Omar Courtz y Dei V.

La organización de la cita, que sumará ya ocho ediciones, ha comunicado este miércoles también que contarán con la presencia de Alejo, Aleesha, Ultralone y Suzete, que completan un cartel con los ya anunciados Myke Towers, RVFV, Juan Magán, Yan Block, De La Rose, Delaossa, Lucho RK, La Pantera, Ptazeta, 31 FAM y Kidd Voodoo. Tras el 'sold out' de la pasada edición, la organización del Share Festival habilitará nuevas zonas dentro del recinto con el objetivo de ampliar su capacidad.

Share Festival ha destacado que la edición de 2026 reúne “algunas de las figuras más relevantes del panorama urbano nacional e internacional, en un cartel que refleja la diversidad y el momento de expansión que vive actualmente el género”.