David Fernández y Jose Corbacho sacan punta a su carrera en 'No somos Estopa'

Jose Corbacho y David Fernández, unen fuerzas en 'No somos Estopa', un espectáculo de humor donde repasan anécdotas de su carrera. Algunas son reales como la vida misma, otras, son historias que de verdad solo tienen la base. Si en algo son ambos expertos es en conectar con el público -en eso sí se parecen a Estopa- y en esa capacidad de ambos de convertir en chistosa cualquier situación.

"Nos conocemos desde 1998", dice Fernández. "Mira, hace casi 30 años, ideal para hacer la 'promo'. Cuando yo hice lo último con La Cubana, el programa 'Me lo dijo Pérez' que grabamos con Tele 5. Yo salía de la compañía, al igual que Santi Millán y Anna Barrachina mientras que David, Juanra Bonet y Yolanda Ramos entraban. Fue un momento de relevo generacional", recuerda.

Fernández, nacido en Igualada, alcanzó la fama convertido en Rodolfo Chikilicuatre, personaje que representó a España en Eurovisión 2008 y quedó en el puesto 16 con el 'Chiki chiki'. Nada mal para ser una broma surgida en un programa de Andreu Buenafuente que superó todas las expectativas.

Tanto él como Corbacho han trabajado en televisión con el famoso showman, también coincidieron puntualmente con La Cubana, veterana compañía teatral especialista en originales comedias con mucha interacción con el público.

David Fernández y Jose Corbacho en 'No somos Estopa' / Guillem Babitsch

El título del espectáculo fue lo primero que salió a la hora de montar su nueva aventura teatral. "Estábamos en 'Tu cara me suena' haciendo una de las nuestras y Jose dijo: "Somos David y Jose pero no somos Estopa". Nos pareció un título muy bueno para un espectáculo y aquí estamos", señalan. Han pasado cinco años desde entonces, cada uno con sus monólogos y proyectos particulares pero tenían ganas de hacer algo juntos. "No teníamos muy claro qué tipo de propuesta presentar pero son tantas las cosas y anécdotas que nos han pasado en estos casi 30 años que nos conocemos que al final el espectáculo versa sobre eso, sobre todo lo que nos ha ocurrido trabajando en programas como 'Master Chef', 'Tu cara me suena', en La Cubana y con Buenafuente".

Lo que tenían claro es que no iban a hacer monólogos. Lo que ofrecen es un toma y daca constante entre ellos con mucha guasa. 'No somos Estopa' se ha fogueado en algunas plazas de dentro y fuera de Catalunya y este fin de semana estarán en el Teatre Borrás, tras el éxito de público del anterior.

Apunte audiovisual

"Los Estopa están invitados a todas las funciones, aunque de alguna manera ellos siempre están presentes en la función", avanzan sin dar más pistas. No se sonrojan cuando aparecen en escena proyectadas algunas de "actuaciones desastrosas que se han podido ver en televisión". Burlarse de ellos mismos les va, por eso hasta ponen "unos segundos de un programa donde lo hemos hecho fatal". A diferencia de fuera de lo que ocurre fuera de Catalunya, aquí la gente todavía les recuerda su paso por programas de TV3. "Hubo una época que yo era 'el Sebas' y David, 'el Gilipollas'", dice Corbacho. "Y que tu primera aparición en la tele sea como 'el Gilipollas' y empiecen a llamarte así por la calle puedes leerlo de dos maneras, como éxito y como fracaso. Yo quería hacerme un nombre ¡pero no éste!", señala su compañero.

Momento eurovisivo

Curiosamente, de lo que no hay imágenes es del paso de Fernández por Eurovisión. Pero sí recupera la guitarra de juguete de Clikilicuatre para rememorar cómo fue aquel número satírico-musical con Sílvia Abril entre el coro de bailarinas, la más payasa de todas, que le catapultó. "Desde que David participó nadie quiere quedar peor que él, claro. Hay cantantes que han quedado por debajo de ese puesto 16 que él consiguió", apunta Corbacho.

Ese papel fue un éxito y lanzó a la fama al extravagante personaje prefabricado nacido como una broma para poner a prueba el primer concurso donde el público pudo votar quién representaría a España en Eurovisión. Pero de éxitos no hablan demasiado esta pareja en su espectáculo. Lo que les va es reírse de sus miserias, de ellos mismos y meterse el uno con el otro, con 'fair play' y buen humor. De eso no les falta. "No nos hace falta ir a terapia. La hacemos aquí", comenta Corbacho.

Lo que está claro es que ambos sintonizan, a pesar de ser muy diferentes. Corbacho va más acelerado. Como él mismo admite el subidón de tener un riñón nuevo hace que quiera hacer mil y una cosas. "Ya han pasado seis años y las analíticas salen muy bien. El riñón que me dio mi hermana, como es de L'Hospitalet de Llobregat funciona perfectamente, como el de Jordi Alba o Ferran Adrià, grandes 'totems' de la ciudad", apunta.

"El riñón que me dio mi hermana, como es de L'Hospitalet de Llobregat funciona perfectamente" Jose Corbacho

Ambos llevan lustros en activo y lo celebran a diario. "Hago teatro desde los 17 años. Empecé haciendo teatro amateur y vendiendo colchas y mantas. Desde que pude vivir de la interpretación fui feliz. No necesitaba ganar un Goya, ni ningún premio", dice Fernández a Corbacho que ganó uno por 'Tapas', su primer film como director. Y añade: "el éxito es seguir aquí después de tantos años. Ya sé que es un topicazo pero vivir de lo que te gusta hacer, ¿qué más quieres? Somos unos afortunados porque hay gente muy buena que no está trabajando".

Corbacho empezó a hacer teatro en el colegio. "Empecé con unos 8 años haciendo obras como 'La Pepa maca', de Cecilia A. Mantua y textos de Guimerà y de Álvarez Quintero", recuerda. "No hacíamos comedia, algo que empecé a probar cuando montamos una compañía con mis amigos tras quedar deslumbrados con compañías como Comediants, Dagoll Dagom y La Cubana". Precisamente con esta última trabajó en 'Cubana maratón dancing' y 'Cegada de amor', entre otros. "El mundo cubana te marca. Es una forma de vida. La Cubana es comedia, humor, risa. Te ríes mucho, empezando por uno mismo", señala. Y de allí saltó a trabajar con El Terrat, la productora de Buenafuente. "Somos unos privilegiados", reconocen ambos.

Proyectos

Aparte de este espectáculo cada uno tiene proyectos diferentes que compaginarán con este 'show'. Cada uno tiene su propio monólogo aparte y en abril Fernández estrenará en Jaén 'Mitad y mitad', una obra de Jordi Sánchez donde actúa con Carlos Chamarro.

Corbacho está en pleno montaje de 'Burundanga', film basado en la comedia de Jordi Galceran que se estrenará en septiembre. Tras 'Tapas', 'Cobardes' e 'Incidencias' el actor ha vuelto a ponerse tras la cámara para rodar esta película que cuenta con David Fernández, Pau Durà, Sílvia Abril, Jordi Sánchez y Santi Millán y tiene como parejas protagonistas a Adriana Torrebejano, Marcel Borràs, Carol Rovira, Francesc Ferrer.