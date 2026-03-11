¿Qué es una ciudad hoy en día? Una exposición en la nueva Casa de la Arquitectura explica Barcelona en datos

“¿Qué es una ciudad hoy en día?”, esta es la pregunta que intenta responder la exposición ‘Barcelona = (Diversitat + Intensitat) x Complexitat’. La exhibición se abrirá al público el jueves 12 de marzo y estará disponible hasta el 13 de diciembre, en el marco de las actividades programadas de la Capital Mundial de la Arquitectura. La muestra se encuentra en la nueva Casa de la Arquitectura de Barcelona, en la antigua sede de la editorial Gustavo Gili.

La exposición se divide en tres áreas que pretenden mostrar la complejidad de una ciudad en su conjunto. “Buscamos convertir los datos en un laboratorio”, explican desde el equipo de Domestic Data Streamers, encargados del diseño gráfico y expositivo. Esto se lleva a cabo mediante herramientas que permiten al espectador medir y observar los fenómenos de la ciudad con lupas y cintas métricas.

El primer elemento de la ecuación

La diversidad se centra en las personas que viven y frecuentan Barcelona a diario. Así, se pone el foco en como la llegada de personas de diferentes nacionalidades ha sido un hecho recurrente a lo largo de la historia barcelonesa. Además, en una de las piezas más visuales y sonoras, se muestra el movimiento de la población en cuatro puntos distintos de la ciudad a través del movimiento de unos zapatos, que acercan los datos a una perspectiva “más humana”, argumentan desde Domestic Data Streamers.

En este sentido, Laia Bonet, primera tiente de alcalde, ha asegurado que ahora “esta exposición tiene más sentido que nunca”, debido a los retos a los que se enfrenta la ciudad como “la emergencia climática, la crisis de acceso a la vivienda y los discursos de odio”. De esta manera, uno de los puntos de centrales de este escenario es mostrar como la ciudad se construye con ciclos de llegadas e idas de la población.

La intensidad como nueva perspectiva

El segundo elemento de la exposición es la intensidad, que va más allá del estudio demográfico de la ciudad y se combina con las actividades que se llevan a cabo en cada espacio y como esto dibuja el entorno urbano.

En este escenario hay una de las piezas más complejas. Se trata de una escultura de ladrillos que muestran tres modelos de ciudades o barrios (Vallvidrera, Bellvitge y Gracia) y como los diferentes factores de la vida de ciudadanía impacta en el tejido demográfico y comercial.

La complejidad que multiplica

Maria Buhigas, arquitecta jefa del Ayuntamiento de Barcelona y profesora en la UPC, asegura que la complejidad es “la perspectiva que nos da la posibilidad de resolver los problemas de la ciudad”. Buhigas detalla que esta área fue “difícil de representar”, de esta manera, se optó por una forma más “poética” mediante un vídeo. Así, este punto final de la exposición pretende mostrar, a modo de conclusión, que la ciudad “no es una máquina, sino que está viva”, apunta la profesora.

La arquitecta asegura que la exposición es el resultado de un “esfuerzo pedagógico por explicar la ciudad en positivo”. De esta manera, la muestra nace un poco como un proyecto personal que recopila datos del Ayuntamiento y los traduce en una exhibición de una sola planta. “Lo más complicado fue acotar los datos y reflejarlos de una manera divertida y original”, comenta Buhigas.