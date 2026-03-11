Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes: "Es la síntesis legendaria entre Broadway y Hollywood"

La oscarizada artista estadounidense Barbra Streisand recibirá una Palma de Oro de honor en el próximo Festival de Cannes, anunciaron el miércoles los organizadores.

"Es con orgullo y profunda humildad que me sumo al círculo de los galardonados con la Palma de Oro honorífica, cuyo trabajo me inspira desde hace mucho tiempo", celebró la cantante, actriz y directora, de 83 años, citada en un comunicado.

Este premio honorífico se añadirá a la larga lista de galardones que ya tiene Streisand, una de las pocas artistas en el mundo recompensada con los Óscar (cine, dos estatuillas), los Grammy (música, diez), los Tony (teatro, uno) y los Emmy (televisión, cuatro).

"Es la síntesis legendaria entre Broadway y Hollywood, entre el escenario del music hall y la gran pantalla de cine", elogió Thierry Frémaux, delegado general del festival, que este año se celebrará entre el 12 y el 23 de mayo.

El certamen anunció hace unos días que también entregaría una Palma de Oro honorífica al cineasta neozelandés Peter Jackson.

Streisand, inicialmente interesada por una carrera como actriz, llamó rápidamente la atención por su voz excepcional en los cabarets, antes de triunfar en Broadway.

En su primer papel en el cine, en 1968 en "Funny Girl", ganó el Óscar a la mejor actriz con tan solo 26 años.

Luego rodó con Gene Kelly ("Hello, Dolly!", 1969) y Vincente Minnelli ("Vuelve a mi lado", 1970). Con Robert Redford protagonizó "Nuestro años felices" (1973), de Sydney Pollack, cuya canción "The way we were" se convirtió en una de las grandes melodías del cine.

En 1977 ganó su segundo Óscar por "Evergreen", la canción original de "Ha nacido una estrella", en la que también interpreta el papel principal.

Con "Yentl" (1983), su primera película como directora (además de productora y guionista), "fue la primera vez que Hollywood concede un presupuesto de producción tan importante a una mujer cineasta", señala el festival.

Adaptada de un relato de Isaac Bashevis Singer, esta película cuenta la historia de una mujer que se traviste en hombre para estudiar el Talmud. El filme tardó 14 años en ver la luz, pero cosechó un gran éxito de público y crítica, y fue nominada en siete categorías de los Óscar.

Streisand dirigió más tarde: "El príncipe de las mareas" (1991) y "El amor tiene dos caras" (1996).