'Scarpetta' (Prime Video): Nicole Kidman es la patóloga forense de Patricia Cornwell en una adaptación que se ha hecho esperar

Fue hace casi cuatro décadas que supimos de la doctora Kay Scarpetta, reconocida patóloga forense que se sirve de las tecnologías más avanzadas para ser cada vez mejor en su trabajo. Patricia Cornwell la definió y escribió basándose en Marcella Farinelli Fierro, antigua médico forense jefe del estado de Virginia, en cuya oficina trabajó la autora durante seis años como analista de sistemas. La propia Fierro ejerció como consultora en los libros sobre Scarpetta, empezando por el inicial 'Post mórtem' de 1990, rechazado por un puñado de grandes editoriales de Estados Unidos antes de ser adquirido por Scribner por seis mil dólares.

Nada parecía indicar que esta novela acabaría acaparando premios de literatura de misterio y que sería tan solo el comienzo de una saga que el año pasado llegó al ¡vigésimo noveno volumen! con 'Sharp force'. Sus adictivas entregas (más de 120 millones de copias vendidas alrededor del mundo, según la página web de Cornwell) ayudaron a hacer más conocido y habitual en la cultura pop el trabajo de los patólogos forenses, aunque antes de estos libros tan leídos estuvo, recordemos, una serie tan vista como 'Quincy', con Jack Klugman como brillante e irascible forense.

Su arduo salto a la pantalla

El verdadero misterio es cómo un personaje así de popular ha tardado casi cuatro décadas en llegar a la pantalla. De hecho, los derechos para adaptar 'Post mórtem' al cine se vendieron incluso antes de salir el libro, pero no surgió nada de ello, ni de posteriores adquisiciones. La propia Cornwell trató de convencer a Jodie Foster de ser Scarpetta poco después de estrenarse 'El silencio de los corderos', pero a la actriz no le apetecía moverse otra vez en terreno similar.

También a principios de los 90 se habló (no por mucho tiempo) de Demi Moore como protagonista de una adaptación de 'Cruel y extraño', el popularísimo cuarto libro de la saga. En 2010 se anunció (pero quedó en nada) el fichaje de Angelina Jolie para protagonizar la versión fílmica de 'Niebla roja'. Cornwell trabajó después en (nunca vistas) creaciones originales con diversas cadenas generalistas: ABC en 2013 ('Greta Stone', sobre una policía marcada por su orfandad), CBS en 2014 (un proyecto sin título conocido sobre una inspectora de policía poco ortodoxa) y NBC en 2018 ('Red stick', centrada en otra médico forense, la Dra. Annie Dodge).

Quien finalmente ha logrado hacer algo con Scarpetta ha sido la actriz y, desde hace unos años, también productora Jamie Lee Curtis, buena amiga de la autora. En 2021 se anunció que su compañía Comet Pictures y Blumhouse Television habían comprado los derechos para tele de todas las novelas. Dos años después supimos más detalles: la serie estaría protagonizada por Nicole Kidman (rubia y de ojos azules, como Kay, aunque mucho más alta) y tendría como 'showrunner' a Elizabeth Sarnoff, guionista de más de una veintena de episodios de 'Perdidos'.

Entre dos tiempos

En la esperada 'Scarpetta' (Prime Video, miércoles, día 11), la heroína de Cornwell vuelve a ser médico forense jefe del estado de Virginia tras una primera temporada en el cargo que no acabó bien. La investigación de un cadáver arrojado cerca de unas vías de tren la conduce a reinvestigar su primer gran caso. Seguimos al personaje en dos líneas temporales, 2026 y 1998. En esta última época, Rosy McEwen (exquisita villana del episodio 'Bête noire' de 'Black mirror') encarna a una Scarpetta más joven que coincide en lenguaje corporal con la de Kidman.

Además de la vida profesional de Scarpetta, se atiende en profundidad la familiar, que a menudo se confunde con la anterior. Una exaltada (como siempre últimamente) Jamie Lee Curtis interpreta a su hermana mayor Dorothy, con la que discute con preocupante facilidad; Ariana DeBose es su sobrina, experta en tecnología y viuda que aplaza el duelo hablando con la IA de su difunta esposa; Bobby Cannavale es Pete Marino, marido de Dorothy y antiguo inspector de homicidios que vuelve al redil por petición de Scarpetta, y Simon Baker, el perfilador del FBI Benton Wesley, marido de la protagonista.

Noticias relacionadas

El director inicial de la serie es el no poco ecléctico David Gordon Green, antiguo protegido de Terrence Malick, inspirado director de comedia cafre ('Superfumados', la serie 'De culo y cuesta abajo') y revitalizador de la franquicia 'Halloween' junto a, precisamente, Jamie Lee Curtis, chica final original de la saga. Por momentos, estamos en terrenos de terror puro: véanse esas autopsias de imágenes absolutamente grotescas, pero basadas en la cruda realidad; en cada escena del crimen y secuencia de morgue estuvo presente una verdadera médico forense que se aseguró de hacerlo todo auténtico, es decir, igual de fiel al oficio que las novelas originales. 'Scarpetta' llega tarde pero bien.