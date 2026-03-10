Rosa Galbany, directora de Jazz I am: "En nuestro país apenas quedan salas que programen jazz"

Un total de 60 programadores internacionales provenientes de 20 países diferentes se reúnen en Barcelona a partir de mañana para participar en la octava edición de Jazz I am, principal encuentro sectorial del sur de Europa que organiza el Taller de Músics.

Internacionalizar el talento local y generar un entorno propicio para crear y consolidar alianzas sectoriales entre programadores, salas y festivales es el objetivo de este encuentro que del 11 al 13 de marzo reforzará el ecosistema musical a base de 'networking'. El talento no sirve de nada si no llega al público y los artistas necesitan para poder desarrollarse. El problema, según Rosa Galbany, directora del Jazz I am, es que "en nuestro país apenas quedan salas que programen jazz", ha declarado en la presentación de la nueva edición. De ahí la importancia de fomentar los contactos internacionales para generar conciertos, giras y actuaciones. Desde que se organiza este evento se han cerrado más de 100 actuaciones en el extranjero, informa la directora. "El futuro del sector está en la colaboración, el trabajo en red que haga sostenibles las giras y las producciones musicales", afirma.

Programa sustancioso

El programa oficial del Jazz I am cuenta con 12 showcases escogidos entre más de 300 propuestas presentadas que han sido seleccionadas por un jurado que este año está formado por Cinzia Venier, gestora de proyectos culturales; Marina Fernández, la fundadora y directora del Festival Jazz Cádiz y Olga Àbalos, periodista cultural y crítica musical. Ente los participantes se escucharán a Andrew Moreno, Gràcia x de la Cruz, Tumbando a Monk, Giulia Valle, Escarteen Sisters y Vic Mirallas.

Entre las propuestas de esta edición destaca el espectáculo inaugural 'Terra ignota' que une al cuarteto catalán Blood Quartet con el grupo de rock de Seúl Dongyang Gozupa que sorprendió en el Mercat de Música Viva de Vic. Tocarán en El Molino este miércoles, a partir de las 20.30 horas y harán una minigira por Catalunya con actuaciones en Olot (Sala Torín), Martorell (El Progrés) y Cambrils (La Mar de Jazz).

Este viernes Oasys acogerá 'Rayzup!' con Raynald Colom & Andrew Baker, concierto live recording, con dos grandes músicos de la escena europea, algo especial con aforo limitado.

En cuanto a la sección Off, señalar el proyecto en la Basílica de la Mercè el próximo sábado: 'Magnificat', un proyecto de flamenco-jazz muy espiritual que unirá músicos italianos con el cantaor Pere Martínez. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Spiritual Music, en colaboración con Música Morfosi (Italia).

A diferencia de otros años, la cita ya no pone el foco en un único país invitado sino que a través de iniciativas como 'Meethetour' y el 'Meethetourpro' con las que se pretende facilitar la circulación real de los artistas a través de giras para ir más allá de los conciertos puntuales.