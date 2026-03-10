El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales crea el Archivo de las Mujeres con fondos del Club de las 25

El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, dependiente del Ministerio de Cultura, ha puesto en marcha el Archivo de las Mujeres con unos primeros fondos cedidos por la asociación feminista El Club de las 25, uno de los primeros colectivos feministas de España y con 25 años de historia.

El proyecto tiene como objetivo "salvaguardar, recuperar y poner en valor los fondos documentales producidos y conservados por mujeres, en su acción individual o colectiva" y busca preservar y "poner en valor la documentación de mujeres que fueron significativas para la historia", como ha expresado Cultura en un comunicado.

Entre los materiales recibidos, el Ministerio de Cultura ha destacado las grabaciones audiovisuales del documental 'Clandestinas', que recoge los testimonios de diez mujeres clave en la lucha feminista durante los últimos años de la dictadura.

El documental 'Clandestinas', producido por El Club de las 25, narra la experiencia de diez mujeres: Emilia Graña (abogada feminista), Cristina Almeida (abogada y política), Consuelo Abril (abogada especializada en violencia de género), Paca Sauquillo (abogada y política), Lidia Falcón (abogada y periodista), Gloria Nielfa (historiadora y escritora), Laura Tremosa (ingeniera industrial), Isabel Oliver (pintora), Mari Chorda (pintora y poeta), Eulalia Grau (artista visual) y Cecilia Bartolomé (directora de cine).

Fondos documentales y activismo

Junto a las grabaciones del documental, el archivo incorporará también los fondos personales de dos de sus socias. Por su parte, Gloria Nielfa, que formó parte del Frente de Liberación de la Mujer, depositará material de esta organización como folletos, recortes de prensa y correspondencia de finales de los años setenta.

Asimismo, Emilia Graña, que participó en los anteproyectos de la ley de divorcio y la ley del aborto, fue fundadora de la primera librería de mujeres de Madrid y dirigió el Centro de Planificación Familiar Municipal de Parla, pionero en la atención a víctimas de violencia de género, aportará documentación que abarca su activismo político y social durante la dictadura y hasta la actualidad.

El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales también ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que mujeres "de todas las edades" compartan sus testimonios y materiales. Los documentos admitidos son de cualquier tipología y soporte, y su recopilación tiene como fin construir una memoria histórica colectiva que recoja las experiencias de quienes han sido, según el propio archivo, "históricamente invisibilizadas".