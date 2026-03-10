Jaume Clotet baja al infierno con la espada mágica de Jaume I

Casi por aclamación popular, espoleado por el éxito de ventas y los vítores de unos lectores que le pedían más, Jaume Clotet (Barcelona, 1974) convirtió en trilogía la intriga histórica de aliento demoníaco de 'La Germandat de l’Àngel Caigut' y abrió una puerta (metafórica, claro) al infierno que ahora clausura con 'L'espasa del rei' (Columna; Destino en castellano). Fin de ciclo y, por el momento, despedida y cierre para la dupla formada por el monje de Montserrat Bernat Balaguer y la agente del Grupo Operativo de Investigaciones Singulares de los Mossos Berta Bosch, protagonistas de una saga con la que el periodista y escritor busca reivindicar la mitología catalana y su rico inventario de leyendas medievales.

"En otros países hablan mucho más de sus propios elementos fantásticos, bíblicos o legendarios. Aquí, en cambio, eso casi no se hace. Tenemos tendencia a conocer el folclore de otros países, en buena parte, no nos engañemos, gracias a 'El Señor de los Anillos', pero conocemos poco los de casa", apunta Clotet, embarcado aquí en un thriller histórico 'nostrat' con raíces en el siglo XIII y excursiones a París, Roma, Tierra Santa, Montserrat, Perpinyà, Barcelona y el Pallars. "Son los escenarios que quiero contar. Una de las cosas que más me gusta de la trilogía, al menos de los dos primeros libros, es cuando viene gente y me dice que no sabía que existía un lugar como el Miracle del Solsonès o que hace muchos años que no va a Sant Pere de Rodes", reconoce.

El caso más extremo, también el más divertido, es el de Lavern, municipio del Penedès en el que Clotet encontró una de las 30 puertas al infierno que hay en Catalunya. "En 'La calavera de l’apòstol' yo me inventé que se abría el 28 de diciembre, y el año pasado me llamaron para hacer un acto y hablar de la novela ese día. Cuando me convocaron, pensé: 'Es domingo y además es el día de los Inocentes. Vendré, pero espero que no sea una broma'. Y no lo fue, estaba lleno de gente", recuerda. "Me dijeron que querían repetirlo cada 28 de diciembre", añade, francamente sorprendido.

Un Excalibur a la catalana

Como en 'La Germandat de l’Àngel Caigut', premio Josep Pla de 2024, y 'La calavera de l’apòstol', su continuación de 2025, buena parte de la trama gira alrededor del cautiverio de Satanás en Montserrat y de la sempiterna lucha entre el bien y el mal, pero el elemento catalizador de esta tercera novela es la espada Vilardella, un acero ancestral y legendario que pasó por manos de Jaume I y que en el imaginario catalán equivale a la Excalibur de las leyendas artúricas. Una "espada de virtud" que, explica Clotet, se encuentra actualmente en el Museo del Ejército de París y rara vez abandona la capital francesa.

"Según la creencia medieval, concedía a quien la portaba el poder de no perder en combate. Tanto lo creían que las normas de los duelos entre caballeros prohibían usar una espada de virtud, porque equivalía a hacer trampas. No es un elemento desconocido, pero tengo la sensación de que nunca se había utilizado como eje de ficción dentro de una novela", detalla. En el libro, el estoque tiene también el inoportuno superpoder, un contratiempo de nada, de liberar a Satanás. "A mí me gusta que pasen muchas cosas", resume Clotet.

Jaume Clotet presenta 'L'espasa del rei' / Pau Gracià

Defiende el novelista, antiguo director general de Comunicació del Govern, que las historias, muchas veces, "están a la vista de todos". ¿Su trabajo? "Encajar todas las piezas" y completar el puzzle. "Yo sabía, por ejemplo, que Jaume I intentó organizar una cruzada en Tierra Santa y, aunque él no logró llegar, algunos de los suyos sí que lo hicieron y estuvieron allí unos meses. Empecé a tirar del hilo y encontré un montón de personajes reales e historias que me cuadraban con la novela", ilustra mientras orilla el 'spoiler' e intenta no desvelar asuntos cruciales de la trama.

Sí que avanza que uno de los escenarios que aparece en 'L'espasa del rei' es, directamente, el infierno. "Eso es culpa de mis conversaciones con un sacerdote, que durante los tres libros no ha hecho más que darme ideas. Me envía evangelios apócrifos, textos, hallazgos… A fuerza de hablar del infierno y de los demonios, acabé pensando que podía haber escenas en las que algunos demonios hablaran entre ellos y esas conversaciones, claro, había que situarlas en algún sitio", revela.

El averno, por cierto, se parece bastante a un bar de nombre afrancesado y calculada penumbra de la calle València de Barcelona. "Si los demonios existen, probablemente tendrán gustos parecidos a los nuestros", ironiza Clotet, para quien sus intrigas históricas y conspiraciones religiosas nacen desde la pura cortesía. "No soy creyente, pero tengo un gran respeto por las religiones. No quería hacer nada con lo que alguien pudiera ofenderse, a pesar de los temas que trato, así que quería ir con mucho cuidado", zanja.