Pregón de la lectura

La escritora Ali Smith será la pregonera de Sant Jordi

La escocesa conversará con su traductora al catalán, Dolors Udina, sobre su obra y el papel que la lectura y las bibliotecas han tenido en su vida

La literatura vuelve a la distopía para alertar del ‘sorpasso’ totalitario

Ali Smith

Ali Smith / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La escritora escocesa Ali Smith, autora del aclamado 'Cuarteto estacional', será la encargada del Pregón de la Lectura de Sant Jordi que cada año organiza el Ayuntamiento de Barcelona, según ha anunciado este martes el ICUB. Smith, una de las grandes voces de la literatura contemporánea, conversará en el Saló de Cent con su traductora al catalán, Dolors Udina, sobre su obra y sobre el papel que la lectura y las bibliotecas han tenido en su vida.

Esto último se enmarca, además, en los actos de celebración del 25 aniversario de Biblioteques de Barcelona, onomástica a la que la autora de 'Bibliotecas públicas' se suma para reivindicar los "servicios bibliotecarios como espacios de comunidad y lugares esenciales de libertad, donde la cultura es un derecho universal".

Hija de madre irlandesa y padre inglés, Smith nació en Inverness en 1962, estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Aberdeen y trabajó como profesora en la Universidad de Strathclyde antes de pasar por la redacción de 'The Scotsman'. Firma habitual de 'The Guardian', 'New Statesman' y 'The Times Literary Supplement', debutó en 1995 con la colección de cuentos 'Free Love and Other Stories' y volteó el panorama literario anglosajón con 'Com ser-ho alhora', obra galardonada con el Goldsmith Prize, el Costa Novel Award y el Book of the Year Award, además de resultar finalista del Booker Prize.

Publicado en catalán por Raig Verd y en castellano por Nórdica, su catálogo incluye títulos como 'Chica conoce a chico', 'L'accidental' o la reciente 'Gliff', una inquietante distopía a juego con los tiempos que corren. Entre 2016 y 2020, Smith publicó una tetralogía de novelas inspirada en las cuatro estaciones en la que encapsulaba el malestar y desconcierto de la sociedad británica tras el referéndum del Brexit.

Dolors Udina, por su parte, fue profesora asociada de traducción en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB entre 1998 y 2020 y ha traducido más de doscientas obras del inglés al catalán de novelistas como Virginia Woolf, Alice Munro, J. M. Coetzee, Henry James, Toni Morrison y Ali Smith.

Ali Smith se suma a la lista de pregoneras y pregoneros que, desde 2003, han protagonizado este acto honorífico en la ciudad de Barcelona: Quino, José Saramago, Martí de Riquer, Emili Teixidor, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco, Bernardo Atxaga, José Luis Sampedro, Josep Maria Castellet, Raimon, Albert Sánchez Piñol, Donna Leon, John Banville, Claudio Magris, Yasmina Reza, Almudena Grandes, Mia Couto, Empar Moliner, Irene Vallejo, Imma Monsó, Gemma Ruiz, David Walliams y Cristina Rivera Garza.

TEMAS

