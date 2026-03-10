David Victori, director de 'Cortafuego' (Netflix): "Es difícil hacer de cortafuegos cuando nos ponen las emociones al límite"

Una niña se enfada, sale por la puerta y se pierde en el bosque mientras un fuego devastador avanza en sentido contrario. Con este angustioso argumento se presenta el último film de David Victori (Manresa, 1982), pero la breve sinopsis no agota ni de lejos la diversidad de caminos por los cuales transitarán los personajes a lo largo de los 107 minutos de metraje de 'Cortafuego', un thriller con Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel, la igualadina Diana Gómez, Candela Martínez y Mika Arias que atrapa al espectador hasta el último instante. Hoy, el cineasta hablará de su trayectoria y aportará las claves de la película en una charla abierta al público en el Espai Plana de l’Om en conversación con el crítico de Regió7, Jordi Bordas.

El film se estrenó en Netflix el viernes 27 de febrero y las primeras cifras de audiencia reflejan un éxito absoluto.

Es una locura. Siempre deseas que aquello que haces lo vea mucha gente, y 'Cortafuego' se ha disparado. Los datos de los tres primeros días, según la página web que da las cifras oficiales de Netflix, FlixPatrol, es de seis millones de 'views'. Pero, claro, lo que no sabes es cuánta gente hay en el sofá de casa; por lo tanto, un 'view' puede ser más de una persona. Y en la primera semana, el acumulado ya era de 13,3 millones de visualizaciones.

Son parámetros impensables en la era previa a las plataformas de 'streaming'.

Totalmente, estas cifras no tienen nada que ver con el cine; si las tuviéramos en las salas, sería un éxito histórico, ya me podría retirar. Mi vocación ha sido siempre llegar al máximo de gente posible. Cuando escojo una historia que me parece importante contar, me parece que es igualmente importante que sea contada al máximo número de personas. Viendo estas cifras me siento realizado.

¿Es la recompensa a un trabajo al cual dedica mucho tiempo?

Cuando elijo cuál será la siguiente de las historias para dedicarle los próximos dos o tres años de mi vida, busco cosas personales, miro que sean historias importantes y que puedan aportar un valor a la vida de las personas. A nuestra manera, los que nos dedicamos al cine, esta es la aportación que podemos hacer.

¿Cómo surgió el proyecto?

Un día, el productor Ferran Tomàs me trajo un guion y me insistió en que lo leyera. Yo era reticente, porque siempre escribo mis guiones, hago cosas mías, pero me comentó que parecía diseñado para mí, que conectaría. Y sí, lo leí y encontré algo con lo cual conectaba: las situaciones morales en las que quedaban atrapados los personajes. Eso me enganchó. Pero pasó un tiempo antes de decidirme y al final me lancé. Hace tres veranos dije: "de acuerdo".

¿Le atraía, pues, el dilema moral de los personajes?

Había un paralelismo dentro del tema que sufren los personajes entre el fuego y las emociones. Hay un hecho muy interesante: los personajes viven un incendio interno mientras el fuego los persigue. Son personas puestas al límite; es difícil hacer de cortafuegos, contener la violencia y la rabia ante ciertas situaciones, cuando la respuesta no es la violencia.

Así pues, ¿lo que podría parecer una película de lucha épica para aplacar un gran incendio se convierte en un estudio de las reacciones humanas?

El cine no ha tratado mucho el tema, porque el cine es de emociones primarias... Vivimos una época de radicalización, enseguida queremos saber quién es el bueno y quién es el malo. Y a mí lo que me gusta son las situaciones complejas.

Enric Auquer interpreta a Santi, un agente forestal que esconde un secreto. / NETFLIX

¿Nada es lo que parece?

El film empieza con lugares comunes: una niña se pierde en el bosque, un motivo que han usado centenares de películas; y lo que pasa después es poco previsible, los personajes hacen un viaje. El incendio presiona a los personajes, las emociones los ponen a prueba.

¿Usted toma posición?

Me gusta trabajar sobre una gran pregunta que intento responder poco a poco. Yo tenía una hipótesis, un lugar al que intelectualmente tiene sentido llegar. Tengo una propuesta artística y como director quiero hacer este viaje y llevar a los personajes a un destino, pero cambia, y durante el rodaje descubro cosas de mí mismo.

¿No teme esa sacudida?

En el rodaje hay ochenta personas que te cuestionan, te preguntan... y tienes que dar respuestas. El actor con talento te cuestiona, pregunta y da alternativas.

¿Esto implica no tener un final previamente determinado?

El final está escrito, pero yo estoy abierto a descubrir algo diferente. Todos somos como el personaje del vecino de la familia que interpreta Enric Auquer, un agente forestal, y la pregunta es hasta qué punto nos podríamos contener ante determinadas situaciones.

¿No le molesta, pues, que aparezcan estas preguntas?

Si no fuese así, el proceso de hacer una película se volvería previsible. Si dedico unos años de mi vida a contar una historia es porque los personajes y la estructura me llevan a hacerme preguntas y me conducen a una situación en la que digo que ya tengo la respuesta, pero es una respuesta frágil, y la película me guía para saber si lo es o no.

Joaquín Furriel, la igualadina Diana Gómez y Belén Cuesta son el cuñado, la tía y la madre, respectivamente, de la niña que desaparece. / NETFLIX

¿El director, pues, también hace un viaje, como sus personajes?

¡Y tanto! Con Enric Auquer tuvimos unas conversaciones preciosas, estimulantes.

¿Quiere crear un barullo mental en el espectador?

Jugamos en una línea muy fina. Hicimos muchos tests de la película antes de darla por cerrada. Hacíamos pases para grupos pequeños; había personas que te decían que todavía serían más agresivos que la madre, otros que no la entendían y la juzgaban desde el primer minuto. Como director y guionista, tienes que intentar no perder gente por el camino, aunque sabes que perderás a alguien. Pero 'Cortafuego' la testeamos mucho, incluso Netflix hizo un test con mil personas a través de la plataforma, y la información que estos tests te proporcionan es muy estimulante. Hacíamos un test con diez personas, estábamos dos semanas trabajando, volvíamos a hacer un test, nos poníamos a trabajar de nuevo... Estuvimos haciendo ajustes hasta el final. Así sientes la película con los ojos de los de fuera.

Así pues, como decíamos antes, ¿usted se quería posicionar?

Te puedes posicionar, pero no puedes tomar decisiones que te hagan salir de la película. Con 'No matarás' ya lo tuve muy en cuenta.

¿Qué quiere decir?

Por ejemplo, el personaje del cuñado es alguien que está en la cuerda floja, y en el rodaje fue pasando de ser una persona enloquecida a ser alguien más protector, que acompaña el proceso de un familiar. A veces la imagen que daba el personaje que interpreta Joaquín Furriel tenía como motivo un ruido que había fuera de la pantalla, y según el ruido podía parecer un personaje más violento o menos.

El bosque como metáfora es un referente universal. El film está rodado en El Espinar (Segovia). ¿Qué papel le quiso dar al bosque?

Fue el casting más difícil de todos, era muy importante, no podía ser que el espacio no acompañara la tragedia. Vimos muchos espacios, dudamos mucho, y al final encontramos un bosque con mucha altura, sensación de infinito; también era importante que estuviera el cortafuegos porque tiene mucho protagonismo... Creo que vi todos los cortafuegos de España. Y fue muy importante rodar allí, con los actores allí, con fuego real...

¿Fuego real? ¿Quemaron el bosque?

Sí, y tanto. Quemamos árboles.

Pero...

Es una propiedad privada, un vivero, como una fábrica de árboles; árboles que ya tienen previsto talar, los plantan y los talan. Nosotros usamos fuego de verdad en las escenas finales, unos efectos mecánicos, con una gelatina que se enciende, pero solo quemas la corteza, el árbol queda perfecto.

Eso es implicarse.

Hacer una película es un viaje, es imposible que una película no te transforme, es un capítulo de tu vida que te hará crecer.

En una anterior charla en Manresa, usted explicaba que antes de ser director realizó otros trabajos en el mundo del cine, pero cuando veía que llevaba demasiado tiempo haciendo lo mismo cambiaba porque no se quería perpetuar, ya que lo importante para usted era poder dirigir sus películas. Ahora que ya hace años que es director, ¿cuál es el siguiente reto?

El mismo viaje. Dice el psicólogo Tony Robbins que si quieres seguir creciendo, debes estar en una sensación de progreso. No solo en el trabajo, también en la familia o haciendo un deporte. Yo me lo aplico. El siguiente proyecto que ya tengo entre manos es un reto enorme, ya lo tengo escrito, y el equipo que trabaja conmigo me pregunta cómo lo haremos porque será difícil. Pero será bonito poder transformarme en la persona capaz de hacerlo. Será otro David, otra versión de mí mismo.

Candela Martínez es la niña que se escapa al bosque. / NETFLIX

¿'Cortafuego' apela a los tiempos que estamos viviendo?

Sí, por supuesto. En esta película he hecho algo que no había hecho con motivo de otros estrenos: no leo nada, ni las entrevistas, no hago ningún seguimiento. De 'Cortafuego' sé lo que me envía la gente cercana.

¿Por qué?

Creo que es más sano. Ya lo quise hacer anteriormente, pero existe la vanidad de querer saber. Y, si lo miras de cerca, viene de un lado que no es muy sano. Es la parte del cerebro que quiere saber, la que miraría Instagram las veinticuatro horas del día, la que te diría de comer un pastel de chocolate cada día y no haría deporte. Y creo que esta manera hace que el proceso sea más limpio, bonito. Si no leo, no tengo el regusto agridulce que te queda cuando ves que quien te critica es porque no ha entendido lo que has hecho.

'Cortafuego', pues, sepa que está triunfando.

Me han enviado vídeos de gente de todo el mundo, hay algo especial en esta película que apela a los tiempos que vivimos.

¿La radicalización de la que hablaba antes?

Hay algo contraintuitivo; lo más fácil es seguir alimentando el fuego, y hay algo en contenerse que es necesario. Todos debemos reflexionar sobre esto; parece que solo haya una forma de ver lo que pasa en el mundo: sumas o restas.

Su película, de hecho, habla del monstruo que todos llevamos dentro.

Todos pensamos que tenemos la razón. No es que el mundo esté lleno de gente mala, sino de gente buena movida por ideas equivocadas. Si dejamos de escucharnos, mal asunto.

¿Qué hace entre un proyecto y el siguiente?

Como yo también escribo mis guiones, y escribir es muy diferente a rodar, a preparar, a estrenar... mis vacaciones consisten en estar escribiendo, una rutina que me permite llevar un estilo de vida mucho más sano y equilibrado.