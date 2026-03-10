Oscar 2026
¿Cuándo se celebra la gala de los Oscars? Fecha, presentadores y todos los detalles
La ceremonia se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles
Dúnia Drudis Picazos
La cuenta atrás para la gala más importante del cine ha empezado oficialmente. El Dolby Theatre de Los Ángeles acogerá los Oscar un año más. Los galardones se celebrarán el día 15 de marzo sobre las 19h, hora local. Esto se traduce a que, en España, se emite durante la madrugada del domingo al lunes, ya que empezará a sobre la medianoche y durará hasta aproximadamente las 3 de la mañana –aunque la gala se puede alargar hasta altas horas de la noche–.
Los encargados de dar las estatuillas
El humorista y presentador de programas Conan O’Brien será el encargado de conducir y amenizar la gala. Sin embargo, la academia ha ido anunciando el reparto de actores y personajes relevantes del mundo del cine que repartirán los galardones. Entre los encargados de decir la famosa frase “y el Óscar es para…” hay algunos ganadores de la anterior edición, como Adrien Brody (‘El brutalista’), Kieran Culkin (‘A Real Pain’), Mikey Madison (‘Anora’) y Zoe Saldaña (‘Emilia Pérez’).
Además, el último anuncio de la academia fue la incorporación de Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow, entre otros, que se suman a los demás personajes ya anunciados.
Lista completa de presentadores:
- Will Arnett
- Adrien Brody
- Javier Bardem
- Priyanka Chopra Jonas
- Kieran Culkin
- Robert Downey Jr
- Chris Evans
- Anne Hathaway
- Chase Infiniti
- Mikey Madison
- Paul Mescal
- Demi Moore
- Kumail Nanjiani
- Gwyneth Paltrow
- Maya Rudolph
- Zoe Saldaña
Los filmes más destacados
Este año hay una película que ha superado todos los récords. ‘Sinners’ (Los pecadores) están nominados a 16 estatuillas, convirtiéndose en la más nominada de la historia, superando a clásicos como ‘Titanic’ (1997) y ‘La La Land’ (2016). Con tres candidaturas menos, la sigue ‘One Battle after another’ (Una batalla tras otra), otra de las grandes favoritas de este año.
Más por debajo de la tabla, aunque también con buenas valoraciones por la crítica, se sitúan ‘Sentimental Value’ (Valor sentimental), ‘Frankenstein’ y ‘Marty Suprime’, las tres con nueve nominaciones y todas candidatas a Mejor Película.
¿Dónde se pueden ver los premios?
En España, los galardones se podrán ver a través de la plataforma Movistar Plus, que ha abierto un canal exclusivo para emitirlos: Oscar por M+, en el dial 18. Esta cadena lleva abierta desde el 19 de febrero y no cerrará hasta el 22 de marzo. Durante este tiempo, se emiten películas de los Oscar 2026 y de anteriores ediciones.
