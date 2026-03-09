Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba Jameneí8MHelicópteros Black HawkBono alquiler jovenEncuesta GESOPSiratBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCalvosElecciones ColombiaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
instagramlinkedin

Novedad musical

Sopa de Cabra publica una versión electrónica de 'Camins' con la cantante Suu y el disc-jockey Mon Dj

Ve la luz la canción 'Camins, somnis i promeses' para celebrar los 25 años del tema original

Gerard Quintana con Suu i Mon Dj en una imagen promocional

Gerard Quintana con Suu i Mon Dj en una imagen promocional / REDACCIÓN

ACN

ACN

Girona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sopa de Cabra publicó el pasado viernes una versión electrónica de su clásico 'Camins' con la cantante Suu y el disc-jockey Mon Dj. El grupo gerundense celebra así los 25 años de la canción con la publicación de 'Camins, somnis i promeses' (Promo Arts Music), acercándolo al sonido EDM (música electrónica de baile) y con la producción de Maken Row, Brabu y David Rosell. El grupo también ha preparado este año una gira de celebración de sus 40 años, que se iniciará en mayo en la sala barcelonesa de Razzmatazz con un doble concierto y pasará, en las primeras fechas confirmadas, por Sant Feliu de Pallerols, Sabadell, Tàrrega, Santa Susanna, Mallorca, l'Escala, Sitges y Tarragona.

El grupo nació a mediados de los años 80 en el Barri Vell de Girona, formado por Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, y Francesc 'Cuco' Lisicic.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El negocio de Rosalía más allá de la música: de ser embajadora de Dior y New Balance a actuar en 'Euphoria
  2. Calvas, el último estigma estético femenino por derribar: 'Luchamos por visibilizar y normalizar la alopecia de las mujeres; no creas que eres la única
  3. La tienda de discos más pequeña y abarrotada del mundo
  4. Que sea gay': Rosalía se sincera sobre la cualidad que más aprecia en un hombre en un pócast con Mariana Enriquez
  5. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  6. Goya 2026: estos son los peores vestidos de la historia de su alfombra roja
  7. La historia desconocida de Lolo Rico, la creadora de 'La bola de cristal' que desafió las normas en los 80
  8. Las poses y las formas de Gonzalo Miró

'Pecadores' y 'Una batalla tras otra' triunfan en los premios de los guionistas de EEUU

'Pecadores' y 'Una batalla tras otra' triunfan en los premios de los guionistas de EEUU

Sopa de Cabra publica una versión electrónica de 'Camins' con la cantante Suu y el disc-jockey Mon Dj

Sopa de Cabra publica una versión electrónica de 'Camins' con la cantante Suu y el disc-jockey Mon Dj

Sophie Demange, escritora: "Ningún país tiene los deberes hechos para proteger a las víctimas de la violencia de género"

Sophie Demange, escritora: "Ningún país tiene los deberes hechos para proteger a las víctimas de la violencia de género"

VÍDEO | Sophie Demange, escritora y autora de 'Las carniceras'

'9 lunas': ¿y si quién va a tener el bebé no es una mamá sino un papá?

'9 lunas': ¿y si quién va a tener el bebé no es una mamá sino un papá?

La serie 'Por cien millones' relata el secuestro de Quini, el delantero del Barça

La serie 'Por cien millones' relata el secuestro de Quini, el delantero del Barça

Un documental abordará la figura de Chiquito a través del episodio que más le dolió

Un documental abordará la figura de Chiquito a través del episodio que más le dolió

El Palacio de Golestán en Teherán, Patrimonio Mundial de la Unesco, ha sido dañado por la guerra

El Palacio de Golestán en Teherán, Patrimonio Mundial de la Unesco, ha sido dañado por la guerra