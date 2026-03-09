Novedad musical
Sopa de Cabra publica una versión electrónica de 'Camins' con la cantante Suu y el disc-jockey Mon Dj
Ve la luz la canción 'Camins, somnis i promeses' para celebrar los 25 años del tema original
Sopa de Cabra publicó el pasado viernes una versión electrónica de su clásico 'Camins' con la cantante Suu y el disc-jockey Mon Dj. El grupo gerundense celebra así los 25 años de la canción con la publicación de 'Camins, somnis i promeses' (Promo Arts Music), acercándolo al sonido EDM (música electrónica de baile) y con la producción de Maken Row, Brabu y David Rosell. El grupo también ha preparado este año una gira de celebración de sus 40 años, que se iniciará en mayo en la sala barcelonesa de Razzmatazz con un doble concierto y pasará, en las primeras fechas confirmadas, por Sant Feliu de Pallerols, Sabadell, Tàrrega, Santa Susanna, Mallorca, l'Escala, Sitges y Tarragona.
El grupo nació a mediados de los años 80 en el Barri Vell de Girona, formado por Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, y Francesc 'Cuco' Lisicic.
