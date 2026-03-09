Pere Bujosa: “Chopin y Antònia Font tienen mucho más en común de lo que nos pensamos”

“Chopin y Antònia Font tienen mucho más en común de lo que nos pensamos”, afirma el contrabajista, compositor y músico de jazz Pere Bujosa, quien publicará el próximo 27 de marzo, en formato físico y digital, Illes sonores Vol. 1, un disco en el que composiciones de distintos orígenes y épocas funcionan como punto de partida para desarrollar nuevos arreglos, estructuras abiertas e improvisación, con el lenguaje del jazz como marco común. Creado con el deseo de redescubrir a compositores vinculados a Mallorca y Balears, como son Chopin, Albéniz o Jaume Mas Porcel, el álbum se presentará en directo el 28 de abril en Barcelona (Sala Jamboree), el 30 de abril en Palma (Door 13) y el 3 de mayo en Madrid (Café Berlín).

“Este álbum es el resultado de un par de años de investigación centrada e los compositores de Balears. Ante la enorme producción tuve que ir acotando y encontré una producción muy interesante de música de piano: Joan Maria Thomàs, Antoni Torrandell, Jaume Mas Porcel… Pude acceder a muchos discos gracias a Spotify y YouTube, grabaciones antiguas que se han pasado de vinilo a digital, por ejemplo, las que realizó el histórico concertista Joan Moll o las de Miquel Estelrich, probablemente el músico que ha trabajado más para promover el patrimonio de la música pianística de Mallorca. Dos libros suyos sobre algunas de estas piezas me sirvieron como un lienzo para este disco, en el que la improvisación ha sido fundamental para crear un discurso sonoro propio”, explica Bujosa.

Bolero del demonio, de Joan Maria Thomàs, pieza que desarrolla un relato musical completo, sin perder el sentido del humor que caracteriza a la obra original, combinando exigencia técnica y libertad expresiva; Noche de primavera, de Antoni Torrandell, con un arreglo que pone el foco en el color, la dinámica y la interacción entre los músicos; y Meteors, de Jaume Mas Porcel’, con elementos del breakbeat y del drum’n’bass que transforman la obra de manera radical, ampliando su carácter narrativo y su energía rítmica, son algunos de los temas de un álbum marcado por el eclecticismo.

Pere Bujosa, músico de jazz / B.RAMON

“En el disco hay un cover de Viure sense tu de Antònia Font, en clave de jazz. El jazz siempre ha cogido música de autores conocidos para acercarla al lenguaje de la improvisación. Esta canción de Antònia Font está muy inculcada en el subconsciente colectivo verbenero de Mallorca, pero nosotros le hemos dado un valor mucho más íntimo, delicado, que levantar un cubata a las 4 de la madrugada”, comenta.

También hay dos piezas que han acompañado a Bujosa durante mucho tiempo: Mallorca de Albéniz, que han adaptado al trío y con la que “funciona muy bien improvisar por encima”; y el Preludio nº20 en C menor de Chopin. “Yo soy de Son Sardina y suelo visitar Valldemossa, así que cierta conexión emocional la hay”, apunta.

Entre sus descubrimientos, citar a Margarida Orfila. “Una compositora muy interesante”, confiesa. “Una profesora del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Isabel Félix, ha estado editado sus obras y así fue como pude tener acceso a sus partituras pero no funcionaban muy bien en la estética del disco. Ha sido una decisión ejecutiva, pero quizá en el futuro sí use algo del material que preparé”, asegura.

Formato trío

Pere Bujosa, que a lo largo de su carrera ha actuado en festivales como Jazzaldía (San Sebastián), Canarias Jazz, Fira B! o el Ubud Jazz Festival (Indonesia), ha contado para este trabajo con Xavi Torres al piano y Joan Terol a la batería, músicos con los que desarrolla este proyecto ‘Illes sonores’.

Portada del nuevo disco de Pere Bujosa / .

“Históricamente ha habido mucha tradición de jazz en Mallorca aunque no como en Madrid y sobre todo Barcelona. Es cierto que estamos viviendo una buena época en la isla, donde la segunda generación de músicos -la primera se fue a estudiar fuera hace 20 años y no regresó- ha vuelto. Cada año se están publicando más discos, se invierte más en proyectos creativos, y aparecen festivales de pequeño formato, autogestionados, lo cual representa un estado bastante sano, no dependiente de subvenciones”, afirma.

“En Mallorca lo que es difícil, a veces, es encontrar lugares que puedan pagar un mínimo, no para alimentar un caché, si no para justificar los desplazamientos de los músicos. Los que nos dedicamos a esta profesión en ocasiones parece que trabajamos para las compañías aéreas. Facturar dos maletas de ida y vuelta te rompe el equilibrio económico de un concierto. No te pueden cobrar 50 euros por llevar un estuche de un arco de contrabajo”, espeta.