'Pecadores' y 'Una batalla tras otra' triunfan en los premios de los guionistas de EEUU

Las películas 'Pecadores' y 'Una batalla tras otra' triunfaron este domingo en la 78 edición de los galardones del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, en inglés), con lo que se perfilan para los Premios Óscar de la próxima semana.

El cineasta Ryan Coogler se llevó el máximo reconocimiento de la ceremonia en Nueva York por escribir el mejor guion original, el de 'Pecadores', mientras que el director Paul Thomas Anderson, de 'Una batalla tras otra', venció en el mejor guion adaptado al mexicano Guillermo del Toro, quien competía con 'Frankenstein'.

Estos triunfos reafirman que ambos filmes ganadores son los favoritos para la 98 edición de los Óscar del próximo domingo, 15 de marzo, en el Teatro Dolby de los Ángeles, donde 'Pecadores' competirá por un récord de 16 nominaciones, mientras 'Una batalla tras otra' concursa por 13.

Ambas películas han causado debate por la coyuntura en Estados Unidos, pues 'Pecadores' aborda el racismo con una metáfora de vampiros en el sur estadounidense en la era de Jim Crow, mientras 'Una batalla tras otra' muestra a grupos rebeldes que combaten a un ficticio gobierno fascista que deporta a migrantes.

Por otro lado, en la gala en Nueva York, los guionistas entregaron el premio Walter Berstein al comediante Stephen Colbert por "demostrar con creatividad, gracia y valentía la voluntad para confrontar la injusticia social ante la adversidad".

Colbert contó chistes sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha celebrado que CBS haya cancelado el programa nocturno del comediante, 'The Late Show', lo que artistas en Hollywood han interpretado como un intento de censura, aunque la compañía insiste en que es por razones financieras.

En la premiación también destacó el drama televisivo 'The Pitt', un programa médico de HBO sobre una sala de emergencias en Pittsburgh que se llevó los premios a mejor guion de serie dramática, nueva serie y episodio dramático.

Mientras que 'The Studio' de Apple TV ganó por el guión de la mejor serie de comedia, lo que incluye a su protagonista y escritor Seth Rogen.