¿Quién es Conrad Taylor, el productor detrás del nuevo remix techno de 'Berghain' de Rosalía?

Rosalía publicó el pasado viernes la versión techno de 'Berghain', la canción que interpretó una semana antes en los Brits Awards. El tema lo ha producido el DJ Conrad Taylor, que lanzó esta pista en TikTok, justo después de la publicación de la canción original, bajo el título "¿Y si Berghain de Rosalía fuera en realidad techno alemán?". De hecho, cuando se publicó en noviembre, el tema se convirtió en "el remix de techno más descargado en el mundo", reivindica el artista en su biografía de Soundcloud.

El productor ha asegurado en una entrevista a Shangay que “no tenía ni idea” de que Rosalía iba a usar su versión en los premios y se sintió “profundamente agradecido”. Ahora, su remix ya está disponible en todas las plataformas musicales.

En redes, los fans de la cantante se han fijado hasta en el último detalle. Destaca que el color de la portada del remix es el mismo que llevaba Rosalía en su ropa interior en la actuación durante los premios.

Una carrera diversa

Conrad Taylor es un DJ y productor alemán y estadounidense nacido y basado en Nueva York. El artista empezó a componer música y tocar el piano desde joven y en 2022 empezó a publicar sus propios remixes y temas para subirlos a redes. El DJ cuenta actualmente con casi 400.000 oyentes mensuales en Spotify y 13 millones de reproducciones en total en sus plataformas, desde Tik Tok hasta Youtube.

Conrad Taylor en una de sus sesiones, en una imagen del canal de Youtube del artista / YOUTUBE CONRAD TAYLOR

Además, el actual productor, se inició también en la política cuando era joven. Entre 2015 y 2019 se centró en el ámbito gubernamental. Así, con 19 años, se convirtió en uno de los funcionarios electos más jóvenes de Estados Unidos en el Concejo Municipal de Binghamton. Después de cuatro años de mandato, Taylor decidió dedicarse exclusivamente a la música.

El productor cuenta con una doble influencia gracias a su doble nacionalidad, lo que se muestra en sus obras, centradas en el techno alemán, pero asentado en una industria estadounidense. El artista ha actuado en festivales alrededor del mundo, desde Los Ángeles hasta Barcelona o Amsterdam. Además, es conocido por sus ‘pop-up raves’ (fiestas espontáneas). Una de las más virales fue en mitad de Times Square, en Nueva York.