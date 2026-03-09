Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las concursantes de Alemania y Francia en Eurovisión, acusadas de plagiar a Rosalía y Chanel

Los temas escogidos en las preselecciones de Francia y Alemania han despertado críticas en las redes sociales por sus sonidos y coreografías

Monroe, representante de Francia (a la izquierda), y Sarah Engels, representante de Alemania (a la derecha).

Monroe, representante de Francia (a la izquierda), y Sarah Engels, representante de Alemania (a la derecha). / EPC

Alba Díaz

Dos propuestas de Eurovisión, dos polémicas por plagio. El tema escogido por Francia y la coreografía de la candidatura de Alemania han levantado polvareda en las redes sociales por sus similitudes con los proyectos artísticos de Rosalía y el ex representante de España en Eurovisión en el 2022, la cantante Chanel Terrero.

La cantante francesa Monroe, elegida para representar a Francia, mostró recientemente un adelanto de su canción Regarde!, que incluye violines y elementos líricos que muchos usuarios consideran similares al estilo de Berghain, el tema de Rosalía publicado en 2025 con la colaboración de Björk y Yves Tumor. También se ha destacado su estética, ambientada en una nave industrial con violinistas y coros, que refuerza la comparación con el universo visual del proyecto de la cantante de Sant Esteve Sesrovires.

Por su parte, la candidatura de Alemania con Sarah Engels y la canción Fire ha despertado comentarios por la coreografía, que recordaría la interpretada por Chanel Terrero en Eurovisión 2022. Los seguidores del certamen han debatido ampliamente sobre esta similitud, añadiendo un nuevo debate sobre la influencia y las referencias entre participantes.

