Guerra IránMojtaba Jameneí8MManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPOTAN TurquíaBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
Así será el nuevo MNAC en 2029: desvelado el proyecto que incorpora el Palau de Victòria Eugènia

Un pasaje cubierto y totalmente accesible comunicará el Palau de Victòria Eugènia, nuevo acceso principal al museo, más cercano a la trama urbana, con el Palau Nacional. El centro museístico ganará casi 13.000 metros cuadrados para el programa público, que permitirán mostrar la creación producida en Catalunya a partir de la década de 1940

Recreación del pasaje de conexión entre el Palau de Victòria Eugènia y el Palau Nacional

Recreación del pasaje de conexión entre el Palau de Victòria Eugènia y el Palau Nacional / MNAC

Ramón Vendrell

Ramón Vendrell

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

La entrada principal al nuevo Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) será por el lado del Palau de Victòria Eugènia que mira (de hecho, mirará a través de una larga cristalera; ahora es un lateral ciego) a la plaza de Carles Buigas, con el Pavelló Mies van der Rohe y CaixaForum enfrente y bastante más cerca de la trama urbana que el Palau Nacional. El Palau de Victòria Eugènia, obra de Josep Puig i Cadafalch y que contará con otros accesos en las fachadas gemelas que dan a la plaza dedicada al arquitecto y a la plaza de las Cascades, será rehabilitado y se conectará con el Palau Nacional a través de un pasaje cubierto y totalmente accesible, con posibilidades de usos independientes. Un túnel enlazará ambos edificios para las necesidades internas del MNAC.

Vista exterior de la nueva entrada al MNAC, por el Palau de Victòria Eugènia

Vista exterior de la nueva entrada al MNAC, por el Palau de Victória Eugènia / MNAC

El proyecto ganador de la ampliación del MNAC, firmado por los estudios HArquitectes y Christ & Gantenbein, tiene un presupuesto total estimado de 112.669.267 euros, de los que la Generalitat de Catalunya aportará el 50%, la Administración General del Estado el 30% y el Ayuntamiento de Barcelona el 20%. El centro pasará de 21.036 a 33.833 metros cuadrados de superficie útil para el programa público y de 17.354 a 21.455 metros cuadrados de superficie útil para el programa interno. La previsión es que las obras del primer lote del bloque 1 estén terminadas en el primer trimestre de 2029, a tiempo para la celebración del centenario de la Exposición Internacional de 1929, origen en buena medida de Montjuïc tal y como lo conocemos. Las obras están divididas en dos grandes bloques y diversos lotes.

Mapa de la ampliación del MNAC que conectará con un pasaje con el Palau Victòria Eugènia
Mapa de la ampliación del MNAC que conectará con un pasaje con el Palau Victòria Eugènia

Dos edificios, un museo

El president de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Patronato del MNAC, Joan Oliveras; el director del MNAC, Pepe Serra; Josep Ricart, miembro fundador de HArquitectes; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentaron este lunes, con meses de demora a causa de los dos recursos interpuestos por los arquitectos que quedaron segundos en el concurso, el proyecto arquitectónico para la ampliación del MNAC, cuya memoria resume como "dos edificios, un museo".

"Es un día importante para la ciudad y el país -indicó Oliveras-, porque se inicia la recta final de un proceso con valo nacional que permitirá mostrar la creación artística hecha hasta la actualidad". A escala de ciudad, Collboni expuso que el nuevo MNAC será el eje de "la nueva transformación de Montjuïc desde la plaza de Espanya", después de las de la Exposición Internacional de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992. Urtasun, por su parte, dijo que la ampliación del MNAC inaugurará "una nueva etapa" del museo, no solo porque incluirá el arte catalán de la segunda mitad del siglo XIX sino también porque será "un espacio mucho más conectado con la vida urbana".

Illa celebró el "nacimiento del MNAC del siglo XXI", que podrá gracias a la ampliación "desplegar todo su potencial, como lo está haciendo Catalunya". El president puso énfasis en la apuesta del Govern por la cultura como factor de "transformaciónm prosperidad y cohesión social".

Sección del pasaje de conexión entre los dos pabellones del nuevo MNAC de Barcelona

Relación con el entorno

El jurado del concurso declaró ganadora por unanimidad la propuesta de HArquitectes y Christ & Gantenbein, titulada 'Passatge del Museu'. "Destaca especialmente la relación que la propuesta establece con el entorno, al abrir el museo a la ciudad y viceversa", valoró. El jurado resaltó asimismo que el proyecto reconoce las cualidades arquitectónicas del Palau Victòria Eugènia y lo adapta "de manera muy hábil a las nuevas necesidades del museo". "La gran polivalencia de los espacios", que "permitirá desplegar las necesidades presentes del museo y adaptarlo a las necesidades futuras", fue considerada "una gran virtud" del proyecto por el jurado.

Recreación de nuevo acceso al Palau Nacional

Recreación de nuevo acceso al Palau Nacional / MNAC

El primer punto del 'Decálogo para una ampliación legítima y necesaria' subraya que el crecimiento espacial permitirá al MNAC dar cabida a la creación producida en Catalunya a partir de los años 40, que incluye "nuevas misiones irrenunciables" como la atención a la fotografía, la imagen o el cómic.

Narrativas silenciadas

En su texto de introducción al proyecto, Pepe Serra, director del MNAC, juzga imprescindible la ampliación para que el centro deje atrás el "modelo de museo enciclopédico convencional" y "proponga nuevas formas de institucionalidad, mutiplique los puntos de vista, recupere las narrativas silenciadas, reexamine las jerarquías establecidas y asuma el conflicto y la memoria histórica".

En un marco más amplio, la transformación del MNAC aspira a consolidar Montjuïc como un polo cultural internacional de primer orden debido a la gran densidad de instituciones culturales en la montaña: la Fundació Joan Miró, CaixaForum Barcelona, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors o el Pavelló Mies van der Rohe.

Mapa de la oferta de museos concentrados en la montaña de Montjuic
Mapa con la principal oferta cultural y museística de la montaña de Montjuïc en Barcelona después de la ampliación del MNAC.

Durante las obras

A causa de las obras, que se iniciarán en el primer trimestre de 2028, la previsión del MNAC es que la muestra dedicada al arquitecto Josep Maria Jujol (del 26 de noviembre de 2026 al 28 de marzo de 2027), con Perejaume como comisario, sea la última exposición temporal hasta 2029. Si el acceso al MNAC se complica por las obras que le cambiarán la cara a la avenida de la Reina Maria Cristina y la plaza de Espanya, el museo cerrará completamente sus puertas. Pero la voluntad de Serra a partir de 2027 es mantener al menos una planta abierta y que las colecciones del románico, el gótico y el Renacimiento sigan accesibles al público. No está claro del todo.

