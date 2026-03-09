Así será el nuevo MNAC en 2029: desvelado el proyecto que incorpora el Palau de Victòria Eugènia

La entrada principal al nuevo Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) será por el lado del Palau de Victòria Eugènia que mira (de hecho, mirará a través de una larga cristalera; ahora es un lateral ciego) a la plaza de Carles Buigas, con el Pavelló Mies van der Rohe y CaixaForum enfrente y bastante más cerca de la trama urbana que el Palau Nacional. El Palau de Victòria Eugènia, obra de Josep Puig i Cadafalch y que contará con otros accesos en las fachadas gemelas que dan a la plaza dedicada al arquitecto y a la plaza de las Cascades, será rehabilitado y se conectará con el Palau Nacional a través de un pasaje cubierto y totalmente accesible, con posibilidades de usos independientes. Un túnel enlazará ambos edificios para las necesidades internas del MNAC.

Vista exterior de la nueva entrada al MNAC, por el Palau de Victória Eugènia / MNAC

El proyecto ganador de la ampliación del MNAC, firmado por los estudios HArquitectes y Christ & Gantenbein, tiene un presupuesto total estimado de 112.669.267 euros, de los que la Generalitat de Catalunya aportará el 50%, la Administración General del Estado el 30% y el Ayuntamiento de Barcelona el 20%. El centro pasará de 21.036 a 33.833 metros cuadrados de superficie útil para el programa público y de 17.354 a 21.455 metros cuadrados de superficie útil para el programa interno. La previsión es que las obras del primer lote del bloque 1 estén terminadas en el primer trimestre de 2029, a tiempo para la celebración del centenario de la Exposición Internacional de 1929, origen en buena medida de Montjuïc tal y como lo conocemos. Las obras están divididas en dos grandes bloques y diversos lotes.

Mapa de la ampliación del MNAC que conectará con un pasaje con el Palau Victòria Eugènia

Dos edificios, un museo

El president de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Patronato del MNAC, Joan Oliveras; el director del MNAC, Pepe Serra; Josep Ricart, miembro fundador de HArquitectes; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentaron este lunes, con meses de demora a causa de los dos recursos interpuestos por los arquitectos que quedaron segundos en el concurso, el proyecto arquitectónico para la ampliación del MNAC, cuya memoria resume como "dos edificios, un museo".

"Es un día importante para la ciudad y el país -indicó Oliveras-, porque se inicia la recta final de un proceso con valo nacional que permitirá mostrar la creación artística hecha hasta la actualidad". A escala de ciudad, Collboni expuso que el nuevo MNAC será el eje de "la nueva transformación de Montjuïc desde la plaza de Espanya", después de las de la Exposición Internacional de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992. Urtasun, por su parte, dijo que la ampliación del MNAC inaugurará "una nueva etapa" del museo, no solo porque incluirá el arte catalán de la segunda mitad del siglo XIX sino también porque será "un espacio mucho más conectado con la vida urbana".

Illa celebró el "nacimiento del MNAC del siglo XXI", que podrá gracias a la ampliación "desplegar todo su potencial, como lo está haciendo Catalunya". El president puso énfasis en la apuesta del Govern por la cultura como factor de "transformaciónm prosperidad y cohesión social".