El festival Americana presenta los últimos trabajos de Josh O’Connor, Paul Mescal y Willem Dafoe

El cartel de Americana, el festival de Barcelona que celebra el cine independiente, consiste en la fotografía de ocho cintas de VHS, el añejo y analógico vídeo, en cuyo borde pueden leerse las fechas del certamen –del 10 al 15 de marzo– y las salas –Girona, Texas, Aribau, Zumzueig, Filmoteca de Catalunya y Videoinstan. Los responsables de Americana han perfilado una programación al amparo de la icónica cinta de VHS que presenta diversas películas de marcado signo político. El cine ‘indie’ es una cuestión de forma y de producción, pero también ofrece la posibilidad de cuestionar el sistema desde fuera de lo que representa el grueso de la producción hecha en Hollywood.

Americana llega a su edición número trece y programa las últimas películas de dos de los actores más representativos del nuevo ‘indie’, ambos británicos, Josh O’Connor y Paul Mescal. Los dos coinciden en ‘The history of sound’, un drama afectivo ambientado en 1920, cuando los dos protagonistas recopilan por la zona de Maine las canciones del folk popular. O’Connor encarna en ‘Rebuilding’ a un vaquero que pierde su propiedad a causa de un incendio y acaba en un campamento de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

Otros títulos interesantes son ‘Atropia’, una comedia sarcástica con el conflicto de Iraq de telón de fondo, y especialmente ‘Late fame’, reflexión sobre el sentido de la fama realizada por Kent Jones –excrítico de cine y director del documental ‘Hitchcock/Truffaut’– e interpretada por Willem Dafoe como un olvidado poeta neoyorquino que es recuperado por una entregada fan.

La retrospectiva de este años está dedicada a los Ross Bross, dos hermanos que acostumbran a mezclar ficción y documental. Podrán verse todos sus trabajos, desde el documento de su ciudad natal (‘45365’) hasta una ‘road movie’ sobre cinco adolescentes que viven su última aventura antes del instituto (‘Gasoline rainbow’).