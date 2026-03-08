Oleada de críticas al actor Timothée Chalamet por despreciar la ópera y el ballet: "No quiero trabajar en cosas de las que nadie se preocupe"

El actor Timothée Chalamet es uno de los candidatos a llevarse el Oscar al mejor actor por su interpretación de por 'Marty Supreme'. Pero sus últimas declaraciones, en las que menosprecia la ópera y el ballet, han enfadado a las grandes instituciones culturales en plena carrera por la estatuilla.

El actor, protagonista de la película "Marty Supreme" —sobre un jugador de ping-pong—, hizo unas declaraciones a finales de febrero en una entrevista conjunta con su colega Matthew McConaughey realizada para los medios estadounidenses Variety y CNN que ahora adquieren relevancia. Chalamet dejó entrever que son “cosas” de las que “ya nadie se preocupa”.

"No quiero trabajar en el ballet o la ópera, o en cosas donde es como: 'Oye, seguid haciendo girar esto, aunque ya nadie se preocupe'. Con todo el respeto que les debo a las personas del ballet y la ópera", había dicho el actor de 30 años en tono divertido, antes de añadir: "¡Acabo de recibir críticas por nada!"

Infinitas respuestas

Timothée Chalamet ha sido reprendido con humor por grandes instituciones culturales del mundo. Grandes teatros de ópera de todo el mundo le respondieron con humor en la red social Instagram. "Giro de guion: el ping-pong también existe en la ópera, Timothée Chalamet", escribió el viernes la Opéra de Paris al publicar un vídeo de una escena de la obra "Nixon in China", actualmente en cartel, en la que se ve una partida de tenis de mesa.

La Opernhaus Zürich, que se prepara para presentar una obra titulada "Monster's Paradise", incluso realizó un vídeo humorístico. En él aparece un falso dinosaurio que, molesto por las declaraciones de Chalamet, garabatea su foto y le dibuja bigote y cuernos.

"Oye, Timmy, si tienes tiempo, ven a Zürich, mira +Monster's Paradise+ y podremos arreglar todo esto", escribe con picardía la ópera suiza. El Metropolitan Opera de New York, por su parte, retomó la cita "Con todo el respeto que les debo a las personas del ballet y la ópera", que incrustó en un vídeo mostrando los distintos oficios de estas disciplinas: músicos, figurinistas, escenógrafos, técnicos... "Esto es para ti, Timothée Chalamet", comentó la institución estadounidense.

Otras instituciones mundiales reaccionaron en el mismo tono, entre ellas la Wiener Staatsoper, la Den Norske Opera & Ballett o el English National Ballet de London.