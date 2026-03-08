"La guerra es la paz", "la ignorancia es la fuerza": la película que muestra que ya vivimos en la distopía de George Orwell

“La guerra es la paz”. “La libertad es la esclavitud”. “La ignorancia es la fuerza”. Son los lemas oficiales, y el resumen de una lógica basada en la vigilancia masiva y la manipulación de la verdad, que articulan el Estado liderado por la entidad totalitaria conocida como protagonista Gran Hermano, protagonista de la novela distópica ‘1984’.

George Orwell la escribió en los últimos meses de su vida, utilizando los últimos restos de energía que le dejaba la tuberculosis, sin saber que se convertiría en un clásico de la literatura del siglo XX y que hoy, más de 75 años después de su publicación, difícilmente podría resultar más profética. El nuevo documental de Raoul Peck, ‘Orwell: 2+2=5’, sostiene que todo lo que alimentó las ideas de Orwell puede aplicarse hoy en Myanmar, en Haití, en Rusia, en Israel, en Hungría y especialmente en Estados Unidos. “A lo largo del planeta se detectan todos los rasgos que definen un régimen autoritario”, asegura el director. “La admiración al líder, la censura y el control de los medios, la represión de la disidencia, la vigilancia y el control de la sociedad civil, la propaganda que reemplaza la información independiente, las leyes utilizadas selectivamente contra la disidencia. Todos”.

Emborronar la realidad

Peck construye la nueva película íntegramente a partir de las palabras de Orwell, recurriendo a citas de sus ensayos, cartas y diarios y no solo a libros que publicó, como la alegoría política ‘Rebelión en la granja’ además del ya citado, sino también a sus respectivas adaptaciones cinematográficas. Entretanto, mientras explora los orígenes relativamente privilegiados de Orwell y las experiencias en el extranjero que le enseñaron a desconfiar de los impulsos totalitarios —como combatir junto a los republicanos en la Guerra Civil española—, conecta la visión del poder y la tiranía descrita en ‘1984’ con un aluvión de imágenes arrancadas de los noticiarios recientes: refugiados que viajan a la deriva, calles bombardeos en Gaza, Mariúpol y Beirut, imágenes de Trump, de Putin, de Zuckerberg y de Musk entre otras figuras despóticas, creaciones de la inteligencia artificial que emborronan lo que queda de la realidad.

Considerando cómo lucharon nuestros antepasados por la democracia, el nivel de ensimismamiento que nos rodea es insultante

El resultado, más que un documental, es como una pesadilla en la que Orwell se observa cómo sus advertencias se hacen realidad. “Oficialmente, alrededor del 40 por ciento de los países del mundo, cerca de la mitad del planeta, no son libres”, sostiene Peck. “Y es importante recordar que las conductas autoritarias no llegan de la noche a la mañana. Se nos van imponiendo poco a poco”.

Cuando la novela más importante del autor estadounidense se publicó en junio de 1949, fue percibida inmediatamente como una denuncia del estalinismo. “En realidad, distintos bandos intentaron hacerse suyo el discurso del libro, tanto los comunistas como los capitalistas, aunque lo cierto es que Orwell siempre criticó el abuso de poder viniera de donde viniera”, matiza el director, que de hecho dedica la mayor parte de ‘2+2=5’ al actual presidente de Estados Unidos.

Persuasión y resistencia

“La gente se rie de las estupideces que dice y hace, como si fuera un payaso. Al principio, los opositores de Hitler también se reían de él”, lamenta. “Y cuando Hitler llegó al poder atacó a los medios, a la educación, al sistema judicial y al resto de las instituciones. Trump ha hecho justo lo mismo, rápidamente”. El actual inquilino de la Casa Blanca, añade Peck, también ha adoptado la “neolengua”, el idioma artificial creado por el régimen del Gran Hermano en ‘1984’. “Simplemente miente y miente sin cesar con el fin de avasallar a quienes lo critican, y así elimina su capacidad de resistencia e incluso su capacidad para pensar”. La nueva película, además, ofrece sucesivos ejemplos más de líderes autócratas que manipulan el lenguaje para engañar y desorientar a su gente, “tratando de persuadirles de que lo que están viendo no es lo que están viendo, de que lo que están oyendo no es lo que están oyendo, de que 2 más 2 son realmente 5”.

Tu futuro depende de lo que tú mismo hagas junto a aquellos que te rodean. Si nos quedamos de brazos cruzados, o pegados a las pantallas, no vamos a arreglar nada

Peck comprendió muy pronto que lo que decían los políticos nunca coincidía con la realidad que él experimentaba y que, cuando los periodistas bajan la cabeza y nadie se queja, surge el imperio del terror. Nacido en Haití, huyó con su familia de la dictadura de François Duvalier en 1961 y creció en lo que entonces era la República del Congo, donde su padre trabajaba para las Naciones Unidas; tras estudiar ingeniería y economía en Berlín, regresó a su país para ejercer como ministro de Cultura en los 90.

Pese a todo, el director de ‘2+2=5’ muestra esperanza ante el futuro. / EPC

Ensimismamiento insultante

Se dio a conocer como cineasta gracias a ‘I Am Not Your Negro’ (2016), documental que utilizaba las palabras del escritor James Baldwin para examinar la raza y el poder en Estados Unidos, y que le proporcionó una nominación al Oscar. Su filmografía posterior incluye la miniserie ‘Exterminad a todos los salvajes’ (2021), que rastreando los mitos imperiales y la supremacía blanca que dan forma al mundo moderno. “Si no pudiera usar mi trabajo para hablar de política, probablemente me dedicaría a otra cosa”, sentencia.

“El deber del arte es reflexionar sobre el mundo”. La actitud egocéntrica de algunos artistas, opina, es un reflejo de la pérdida de valores colectivos. “Hoy vivimos en un mundo individualista, la gente se inventa a sí misma en las redes sociales con el único fin de nutrir su pequeño yo. Considerando cómo lucharon nuestros antepasados por la democracia, el nivel de ensimismamiento que nos rodea es insultante”.

Pese a todo, el director de ‘2+2=5’ muestra esperanza ante el futuro, aunque él no la llama así: “Nunca uso la palabra esperanza, porque sugiere la creencia en que alguien aparecerá de ahí arriba en algún momento para salvarnos”, aclara. “No, lo único que nos proporcionará la salvación será lo que nosotros mismos hagamos o dejemos de hacer. Tu futuro depende de lo que tú mismo hagas junto a aquellos que te rodean. Si nos quedamos de brazos cruzados, o pegados a las pantallas, no vamos a arreglar nada”.