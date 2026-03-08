Crítica de 'Rooster' (HBO Max): Steve Carell es, por enésima vez, el mejor motivo para ver algo

'Rooster' Creadores: Bill Lawrence y Matt Tarses Dirección: Jonathan Krisel Reparto: Steve Carell, Phil Dunster, Charly Clive, Danielle Deadwyler País: Estados Unidos Duración: 30 min. aprox. (10 episodios) Año: 2026 Género: Comedia dramática Estreno: 9 de marzo de 2026 (HBO Max) ★★★

Solo unas semanas después del regreso de 'Terapia sin filtro' (y unas semanas antes de que el 'revival' de 'Scrubs' pueda verse en España), tenemos otra serie del veterano 'hitmaker' Bill Lawrence que comentar, la primera que crea para HBO. También la primera que protagoniza para dicha marca el gran Steve Carell, obviamente convincente como un escritor ("de libros que se pueden leer en la playa") que visita una universidad artística para dar una charla y acaba pasando allí más tiempo del previsto.

El apocado Greg Russo tiene bastantes cosas para hacer en el ficcional Ludlow College. Por ejemplo, confraternizar con la maestra de poesía encarnada por Danielle Deadwyler y el mentor interpretado por John C. McGinley (veterano de 'Scrubs'), quien le ofrece ser escritor residente. Algo que le permitiría acortar distancias con su hija Katie (Charly Clive), profesora de historia del arte que no pasa por su mejor momento: como sabe todo el campus, su narcisista marido Archie (Phil Dunster, una de las estrellas de 'Ted Lasso', cocreación de Lawrence) la ha cambiado por la estudiante Sunny (Lauren Tsai).

Cada serie de Lawrence conecta lúdicamente con alguna(s) de sus obras anteriores. De hecho, el episodio final del octavo año de 'Scrubs' reciclaba diálogo del piloto de 'Spin City: Loca alcaldía'. Y el fútbol apasiona a Alice (Lukita Maxwell) en 'Terapia sin filtro' para enlazar con 'Ted Lasso'; también porque Lawrence jugó como portero de niño. En el caso de 'Rooster', los lazos están no solo en el reparto (en el que también está Alan Ruck, teniente de alcalde en 'Spin City: Loca alcaldía'), sino en un protagonista libremente inspirado en Carl Hiaasen, uno de los escritores favoritos del 'showrunner' y el autor de la novela en que se basó para 'Mono malo', serie de misterio llena de humor sarcástico.

'Rooster' se acerca más en tono a 'Ted Lasso' y 'Terapia sin filtro', comedias amables en las que siempre está al acecho la melancolía, o, en los peores momentos, la sensiblería. Como el entrenador encarnado por Jason Sudeikis, el novelista al que da vida Carell oculta una melancolía abisal bajo su afabilidad exterior. Todavía no se ha recuperado de su divorcio de una mujer que, según la opinión generalizada, estaba fuera de su liga, y se mueve por el mundo con tanta torpe determinación como miedo a enfangarse en exceso en la intimidad. Se esconde de la vida, como le dice su hija, pero puede salir de su escondite para defender a Katie.

Si 'Terapia sin filtro' parece superior cada vez que Harrison Ford hace acto de presencia, 'Rooster' se beneficia enormemente del protagonismo de Carell, brillante como siempre en el doble cometido de la comicidad y la emotividad. Tampoco se puede desdeñar la labor de la inglesa Charly Clive, merecedora del estrellato desde los días de 'Pure', aquel brillante drama cómico sobre una veinteañera que, aquejada de TOC en su variante 'obsesivo puro', no puede evitar la intrusión constante de pensamientos eróticos en su cabeza.

Curiosamente, 'Rooster' se parece bastante también, solo que en versión mucho más ligera, a la quizá mejor serie estrenada últimamente, 'Vladimir', de Netflix: como en aquella, nos movemos por un entorno académico en el que la cuarta ola feminista ha sido más bien tsunami. Al algo trasnochado Russo, que escribe sobre mujeres haciendo torniquetes en topless, no le resultará sencillo conectar con sus alumnos. Pero no se preocupen, no parece que la sangre vaya a llegar nunca al río, o no estaríamos hablando de una serie de esta última y humanista etapa en la carrera de Bill Lawrence, un creador televisivo cada vez más asentado en la vocación terapéutica.