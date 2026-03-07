Los Negativos vuelven a la vida con la reedición de su legendario primer disco y nuevos conciertos

Cuando el leridano Antoni Gorgues se planteó qué álbum le gustaría publicar para dar un relieve especial a la celebración del 30 aniversario de su sello discográfico Guerssen, la primera opción parecía obvia: el 'Piknik caleidoscópico', de Los Negativos. "Hay pocos discos que me hayan acompañado toda la vida, y el 'Piknik...' es uno de ellos -señala Gorgues-. Es uno de los mejores discos de pop psicodélico que se han creado aquí, una combinación magistral de pop, psicodelia, folk-rock, beat y garaje y tiene unas letras únicas". Además, recuerda, el álbum apareció en 1986, así que también tenía aniversario redondo. "Se juntaban nuestros 30 años y los 40 del 'Piknik...' y, por tanto, era el momento idóneo".

El de Los Negativos y Guerssen es uno de esos encuentros tan predecibles que parecen escritos en las estrellas. Por un lado, el grupo barcelonés que en los años 80 mejor supo reinterpretar y adaptar a su particular universo el legado musical de los 60. Por otro, el sello leridano que ha alcanzado estatus de importante referencia internacional en el mundo del coleccionismo discográfico con sus rescates de oscuras grabaciones de los años 60 y 70. Dos proyectos destinados a cruzarse. "Tenía que pasar y, para mí, ha tardado demasiado", afirma Gorgues.

Publicado en otoño de 1986 por el ya desaparecido sello Victoria, 'Piknik caleidoscópico', el primer elepé de Los Negativos, se ha convertido con el tiempo en objeto de un culto fervoroso que lo reconoce como una de las cimas del pop de estirpe sesentera cantado en castellano. Para la reedición del 40º aniversario, el disco ha sido remasterizado por el productor original, Enric Lindo, y se le ha añadido un libreto de ocho páginas con textos del periodista Àlex Oró, autor del libro biográfico 'Los Negativos. ¡Bony es Dios!'. "Hay que decir que Guerssen nos ha dado todas las facilidades y esta vez hemos podido controlar todo el proceso", explica Carles Estrada, cantante, bajista y principal compositor del grupo.

'Graduados en underground'

Estrada fundó Los Negativos junto a su compañero de instituto Valentí Morató (batería, letrista e ideólogo) a partir de un juego de rol que ellos mismos habían inventado. Pronto completaron una formación estable con Alfredo Calonge (voz, guitarra y teclados) y Robert Grima (guitarra). Después de debutar con una obra maestra y de protagonizar una carrera llena de idas y venidas que produjo cinco álbumes de estudio, el grupo acabó sucumbiendo al zarpazo de la tragedia con las prematuras muertes de Calonge (en 2014, de un ataque al corazón) y de Morató (en 2024, años después de sufrir un ictus que le dejó graves secuelas). Ninguno de los dos pudo ver terminado el documental 'Los Negativos: Graduados en underground', de Víctor Carrey, un emocionante repaso a la trayectoria de la banda que, después de presentarse en el festival In-Edit en 2024, ha contribuido a revitalizar el interés por los autores de 'Piknik caleidoscópico' (la película está disponible en la plataforma CaixaForum+).

"Parece que el documental ha removido algo -apunta Carles Estrada-. En la gente, que nos está dando muy buen 'feedback', y también en nosotros mismos". Como consecuencia, y esa es la mejor noticia, Estrada y Robert Grima han decidido volver a poner en marcha a Los Negativos. Primero, al ralentí, y después, ya se verá. No es una tarea fácil, entre otras razones porque Grima ocupa desde hace unos años un puesto de gran responsabilidad en la promotora de conciertos más importante del mundo (es el vicepresidente ejecutivo de Live Nation España) y en su agenda hay pocos huecos libres. Para poder defender el repertorio de la banda en directo, han recurrido al guitarrista Raúl Costafreda (colaborador imprescindible desde 2009) y al batería Eloi Caballé (¡autor de la banda sonora de ‘Crims’!), además del multiinstrumentista Paco Poza, líder de la veterana banda madrileña Los Imposibles.

Lleida, Sonorama y más allá

La primera aparición en el escenario de esta nueva encarnación de Los Negativos tendrá lugar el 28 de marzo en el Cafè del Teatre de Lleida, en un concierto en el que interpretarán todas las canciones de 'Piknik caleidoscópico'. La actuación pondrá el broche a una jornada de celebración de los 30 años de Guerssen que incluirá actividades como una charla y una exposición sobre la historia del sello y la proyección del documental 'Graduados en underground' (en el Museu Morera). Más adelante, ya en agosto, el grupo barcelonés reaparecerá a lo grande en el festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero. Si nada se tuerce, tras el verano habrá más fechas en diversas ciudades. "La intención es poner en el lugar que merecen estos 40 años de Los Negativos", sentencia Estrada.

De izquierda a derecha, Carles Estrada, Antoni Gorgues (Guerssen) y Raúl Costafreda / Guerssen

En esos conciertos, el grupo podrá estrenar no solo la flamante reedición del 'Piknik...' (a la venta a partir del 20 de marzo), sino también dos 'singles' de coleccionista que Guerssen publicará con las cuatro canciones que conformaban la legendaria primera maqueta de Los Negativos. El lanzamiento forma parte de una colección de 15 'singles' que el sello leridano ha preparado con ocasión del 30 aniversario. En el marco de esa celebración verán la luz también dos elepés muy especiales: una recopilación de grabaciones caseras de la banda madrileña Beat In (pop sesentero con influencias del folk-rock y el garaje) y una reedición del segundo álbum de los austriacos The Jaybirds ("un disco que me transporta totalmente a los años en que empecé con la discográfica y que nunca he dejado de escuchar", explica Antoni Gorgues).