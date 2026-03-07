Joan Gràcia dirige 'Trestías' en el Apolo

Joan Gràcia regresa a los escenarios como director de 'Trestías', un 'show' con mucho humor protagonizado por Diana Fernández, Diana Pintado e Irene Jodar, artistas polifacéticas, creativas, alegres, imprevisibles, amorosas y con un punto de locura a las que conoce bien. Con ellas ha trabajado en otros proyectos, entre otros el espectáculo de Lío Ibiza, cuya dirección artística lleva el exmiembro de Tricicle, grupo de humor sin palabras que se despidió de las tablas en 2022.

'Trestías', que se escribe fuera de la norma, tiene un poco de todo. Se trata de un espectáculo de cabaret, humor y música con un punto canalla pero también elegante donde las protagonistas además de cantar y bailar y actúan, interpelan al público y hacen el payaso. "Tricicle tuvo la idea de montar una compañía similar pero con tres chicas pero esto no lo que hacemos en 'Trestías'. Esta propuesta cuenta con números muy variados sobre temas diversos. "El objetivo es pasar un buen rato con un algo divertido, desenfadado y desinhibido", apunta Gràcia. 'Trestías' se estrena el próximo viernes 20 en el Teatro Apolo a las 22.30 horas y se verá en ese horario -tras la función de 'La ratonera', actualmente en cartel- durante tres fines de semana consecutivos, los días 13, 21 y 27 de este mes.

"El objetivo es pasar un buen rato con un 'show' divertido, desenfadado y desinhibido"

El espectáculo es un max mix donde Fernández, Pintado y Jodar se potencian con su energía y se retan a dar lo mejor de sí abordando temas actuales pero sin atacar a nadie. "Ni ellas ni yo queríamos hacer un espectáculo contra nada. Ellas hacen lo que les da la gana. Si quieren cantar o bailar, lo hacen. Y si se quieren reír de algo o se quieren desnudar, también". 'Trestías' está hecho por mujeres sin pelos en la lengua que "no se ruborizan por decir lo que piensan", añade.

De izquierda a derecha, Irene Jodar, Diana Fernández y Diana Pintado. / Pau Gracià / EPC

Gràcia explota al máximo las cualidades de cada una de ellas. "Ellas han aportado muchas ideas para este espectáculo donde enseñan y dicen todo lo quieren acerca de la mujer pero sin machacar a nadie".

El catalán y el castellano se entrecruzan en esta propuesta interpretada por estas intérpretes originarias de Valladolid, Madrid y Vilanova i la Geltrú. Como dicen en el número inaugural inspirado en un tema del musical 'Smockey Joe's Café', las mujeres son capaces de todo: tanto pueden parir un hijo como ser arquitectas, abogadas, limpiar la casa o cambiar pañales. Más allá de números musicales en el 'show' cuenta con monólogos, diálogos, gags y hasta un número inspirado en Tricicle. "He adaptado el número de tenis que aquí evoluciona de otra manera. Juega con los gritos de las mujeres en la pista al golpear la bola, algo que empezó con Mónica Seles. Al principio muchos la criticaron por ello pero hoy lo hace todo el mundo, hombres y mujeres", recuerda Gràcia, encantado de volver al teatro. "Siempre he sido muy activo y me apetecía poner en marcha un nuevo espectáculo con tres maravillosas mujeres pluridisciplinares que tenían ganas de hacer algo juntas".

Entre los números hay también uno dedicado a danzas folclóricas españolas interpretado por tres miembros de un grupo mallorquín y otro 'sketch' sobre el mundo de la gimnasia. Hay un montón de cambios entre bambalinas, a veces a la velocidad del rayo. Seguro que lo que pasa allí también daría pie a otro 'gag'. A final de mes Gràcia regresará a Ibiza para volver al Lío.