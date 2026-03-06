Pritchard y Krimmel brillan en el Palau con la 'Pasión según San Juan'

Johann Sebastian Bach, genio del Barroco y uno de los compositores más importantes de la historia, creó gran parte de su música “en alabanza y gloria a Dios”, según afirmaba él mismo. De ese corpus inmenso destacan tanto su ‘Misa en Si menor’ como dos de los cuatro oratorios que él transformó en un género por sí mismo, la ‘pasión’, con libreto centrado en las horas finales de la vida de Jesús según los Evangelios. La ‘Pasión según San Juan’, como la ‘Según San Mateo’, es imprescindible en época de Semana Santa y el Palau se ha adelantado para ofrecerla con el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists, referentes en la obra bachiana, con Peter Whelan en el podio en reemplazo del fundador de ambos conjuntos, John Eliot Gardiner.

Apartado de la vida artística desde que en 2023 fuera el protagonista de un caso de abuso de autoridad y violencia contra un cantante, el prodigioso Gardiner –frecuente en las programaciones del Palau– no ha participado de esta gira, pero Whelan, gran conocedor del estilo, le reemplazó con honor, firmando una versión dramática y energética, con unos conjuntos entregados y matizados al detalle, en óptimas condiciones. Es admirable la calidad de los solistas instrumentales, que se lucieron en las arias con ‘obbligato’ y en el continuo, así como la de los miembros del Monteverdi Choir, que en el canto al unísono provocaban mareas de belleza con una dicción transparente y gran equilibrio entre las cuerdas. Impresionantes los coros de introducción y despedida.

El barítono Konstantin Krimmel en el concierto Pasión según San Juan en el Palau de la Música, a 6 de marzo de 2026 / Mario Wurzburger

Por si fuera poco, esta ‘Pasión según San Juan’ contó con dos solistas vocales de absoluta excepción, ambos sin partitura: el tenor Nick Pritchard como un Evangelista de narración emotiva, precisa y de elegante línea vocal, de característico color británico, también sobrado en las arias, y el barítono Konstantin Krimmel dando voz a Jesús en plenitud de facultades; el cantante alemán, de carrera consolidada en el circuito liederístico, volvió a impresionar tanto en el hijo de Dios como en las arias por su voz de cuerpo carnoso, de gran facilidad en las agilidades, un fraseo de ensueño y considerable proyección.

Les acompañaron en las arias la conocida soprano Julia Doyle y la mezzo Paula Murrihy, además de contar con la participación de Malachy Frame dando vida a un Pilato de voz imponente y bien proyectada, Tristan Hambleton como un Pedro muy seguro, Cressida Sharp y Will Wright, los cuatro miembros de los English Baroque Soloists.

Noticias relacionadas

Con esta velada, una más del ciclo Palau Bach, el auditorio modernista vuelve a sacar pecho en un repertorio que la ciudad parece no tener competidores.