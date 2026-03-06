Así es 'Hoppers', lo nuevo de Pixar: una comedia ecologista y entrañable con castores y un toque Ghibli

'Hoppers', la nueva película de Pixar que se estrena este viernes, es una comedia original y ecologista dirigida por el estadounidense Daniel Chong ('Somos osos'), que pretende subir al espectador "en una montaña rusa de emociones" con una historia "divertida, aterradora, loca, salvaje y emotiva", ha explicado a EFE.

La protagonista es Mabel, una niña que se cuela en un experimento y consigue que su conciencia salte al cuerpo de un castor robótico. Una vez que es capaz de comunicarse directamente con los animales, tratará de evitar la destrucción humana del medio natural en el que viven sus amigos, un relato inspirado por algunas películas del estudio Ghibli.

En una visita a Madrid como parte del tour internacional de 'Hoppers', el director ha explicado que no quería "inundar de mensajes políticos" esta película, pero sí lanzar la idea de que si somos conscientes de que también somos animales, las personas podríamos también entendernos mejor entre nosotras y estar menos desconectadas.

"Me gustaría pensar que centrarnos en conectar con la naturaleza y los animales, sabiendo que todos formamos parte de este ecosistema, puede alejarnos de las cosas que nos separan y tal vez nos ayude a sentirnos más cerca", ha asegurado Chong en una entrevista.

El hecho de que Pixar, el estudio de animación nacido en 1979 y parte de Disney desde 2006, apueste por una película original no es algo tan novedoso, dice Chong.

"Mucha gente piensa que solo hacen secuelas, pero Pixar ha apoyado las películas originales a lo largo de su historia. Si miras atrás, en los últimos cinco o diez años, han hecho muchísimas películas originales y siguen haciéndolo", incluidas por ejemplo 'Coco' (2017), 'Soul' (2020) o 'Elemental' (2023).

No obstante, también han apostado por secuelas tan rentables como las de 'Toy Story', cuya quinta parte se estrenará el próximo 19 de junio, o 'Del revés 2', de 2024.

En su caso, Chong cree que el estudio, donde comenzó su carrera como guionista gráfico, ha confiado en su historia porque él ya había creado "algo original" en su serie de televisión para Cartoon Network 'Somos osos' ('We bare bears'). "Estaban entusiasmados por ver lo que podía hacer", rememora el director.

La cultura y el arte japonés como inspiración

El estadounidense de origen asiático asegura que la cultura y el arte japonés siempre han sido una "gran inspiración" para él y 'Hoppers' "se inspiró mucho" en la película del estudio Ghibli 'Pompoko' (1994), donde un grupo de mapaches se organiza para salvar su entorno de una urbanización, además de en 'Mi vecino Totoro' (1988) y 'El viaje de Chihiro' (2001).

"Algo que siempre aprecio cuando vuelvo a Japón y me inspira mucho es ver cómo cuidan la artesanía y cómo se hacen las cosas", ha subrayado el director, que asegura que en 'Hoppers' hay también un "gran sentido artesanal".

"Conozco a todas las personas detrás de escena que se involucraron y trabajaron muy bien para que todo funcionara. Se necesitó mucha gente que se preocupó mucho y trabajó en conjunto para hacer la película", ha añadido.

Sobre cuál será el impacto en taquilla de esta película, el director ha reconocido que está "nerviosísimo". "Es imposible de predecir y cada original tiene impacto en la industria", ha subrayado, aunque tanto las críticas en medios especializados como las pruebas con público de momento permiten al estudio estar esperanzado en los resultados del estreno.