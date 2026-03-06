Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway presentarán premios en la gala de los Oscar

La gala la encabezará el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo

Los actores serán los encargados de presentar algunos de los premios de la gala

Los actores serán los encargados de presentar algunos de los premios de la gala / TOLGA AKMEN/ OCTAVIO GUZMÁN/ SARAH YENESEL / EFE

EFE

EFE

Los Ángeles (EE.UU.)
Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98º edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

La 98º edición de los premios más prestigiosos de la Meca del cine también contará con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

Todos ellos se suman a celebridades anunciadas previamente, como el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición a la lista de presentadores de la gala.

Esta próxima edición de los Óscar estará presentada por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16.00 hora local (00.00 GMT del lunes siguiente).

El drama 'Sinners' (Los pecadores) parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de 'Una batalla tras otra', que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española 'Sirat', de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

El magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai decide no apelar su pena de 20 años de cárcel

Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway presentarán premios en la gala de los Oscar

Grecia compra una colección privada de fotos del fusilamiento de 200 griegos por los nazis

El director de 'El señor de los anillos', Peter Jackson, recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

Así es 'Hoppers', lo nuevo de Pixar: una comedia ecologista y entrañable con castores y un toque Ghibli

Juan del Val, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Parece que tiene más prestigio el crítico literario que ve las cosas malas de una novela”

