Mar Picó, la escritora que reivindica el catalán con una trilogía muy 'Bridgerton' ambientada en la Catalunya del siglo XIX

Muchos pensarán que escribir en catalán cierra puertas al éxito, pero en el caso de Mar Picó (Barcelona, 1997) fue todo lo contrario. Desde bien pequeña su canguro le leía cuentos porque ella aún no podía hacerlo sola, y de manera inconsciente fue gestando lo que después sería una de sus grandes pasiones. Años más tarde empezó a escribir y sus primeros hitos en el mundo de las letras fueron alzándose como ganadora en varias ediciones del certamen literario de Els Jocs Florals. Por eso, cuando se le presentó la oportunidad de escribir su primera novela tras haber publicado un cuento infantil y otro coescrito junto a Judit Mascó, tenía clarísimo que quería hacerlo en catalán.

"Quería hacerlo por reivindicación y por identidad", explica la autora en una entrevista con El Periódico. Señala, además, que en su novela el idioma es precisamente la puerta de entrada a algo más amplio como la cultura, la memoria y una sensibilidad que recuerda, por momentos, a la que Mercè Rodoreda creaba en obras como 'Terra baixa'. El resultado es 'Els Faura', el inicio de una trilogía en la que se entrecruzan las antítesis entre pueblo y ciudad, tradición y cambio, redención y libertad, todo atravesado por un hilo romántico histórico con guiños a lo que podrían ser perfectamente unos 'Bridgerton' catalanes del siglo XIX.

Mar Picó, autora de la trilogía 'Els Faura' / Pau Gracià

De trabajar en la serie 'Jo mai mai' a escritora

El catalán, sin embargo, ya había ampliado sus oportunidades mucho antes de escribir 'Els Faura'. Una vez acabó la carrera universitaria y se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas, se encontró con un país paralizado por la pandemia y decidió optar por hacer lo que ella quería apuntándose a un curso de guion. "Estaba siguiendo los pasos de lo que se suponía que tenía que hacer, pero en realidad siempre pensaba en cuándo daría el paso de hacer algo que me apeteciera de verdad", recuerda.

Y, fruto del efecto mariposa, mientras estudiaba ese curso, uno de los profesores vio su potencial y le propuso trabajar en la serie 'Jo mai mai' de TV3. "Fue un sueño, y a Sergi Pompermayer siempre le estaré agradecida". El proyecto, producido por Abacus, la condujo a una línea editorial que la contactó para hacer un libro junto a Judit Mascó. Tiempo después, hablando con su editora de Penguin, surgió entre ambas la iniciativa de hacer una novela con un toque más adulto.

Y así, sin apenas ser lectora ni fan del género romántico, se tomó el proyecto como un reto nuevo para crear un tipo de novela que quizá no se ve tanto. Una histórica de su tierra que también tiene ese punto "divertido, petardo y con salseo", como ella define, y lista para transmitir la misma emoción que sentía el barrio de Mayfair cuando recibía los últimos panfletos de Lady Whistledown.

Tienes que encontrar tu manera de amar. Y no siempre es con una pareja romántica la única manera de sentirlo" Mar Picó — Autora de 'Els Faura'

"Soy poco romántica. Con el drama, las escenas humorísticas y las descripciones no tengo problema, pero el enamoramiento entre personajes me costó un poco más y fue todo un reto", admite. De hecho, en 'Els Faura' el lector se topa con una historia que va mucho más allá del amor romántico de pareja. Se entrevé una lucha por el amor propio, en amistades, en familia y en muchas formas. "Tienes que encontrar tu manera de amar. Y no siempre es con una pareja romántica la única manera de sentirlo", explica. Y eso mismo le pasa a la protagonista, una joven veinteañera que vive en Barcelona y vuelve al pueblo donde ha crecido para visitar a su familia, una vez allí choca de lleno con los prejuicios y la culpa de haber abandonado su vida en Valldelpí (municipio ficticio) sustituyéndolo por una sociedad más "moderna".

Mar Picó, autora de la trilogía 'Els Faura', ambientada en la Catalunya rural del siglo XIX / Pau Gracià

Un catalán cada vez más presente, pero a la vez no

Hasta entonces, indirectamente había asociado la identidad catalana como algo sobrio, correcto, perfecto, con rectitud e incluso aburrido. Algo que asegura que "no tiene por qué ser así" y es "una pena". Por ello, decidió darle la vuelta y reivindicarlo con una novela que pretende expandir el mismo mensaje que transmiten cantantes como Mushkaa o Julieta cuando hacen conciertos en Madrid u otros sitios fuera de Catalunya. "No tiene por qué ser algo aburrido o tradicional", asegura.

Noticias relacionadas

Aun así, también advierte de la gran paradoja que se le presenta: mientras el catalán gana visibilidad cultural fuera del territorio, su uso cotidiano disminuye en él, una situación que se acentúa particularmente en Barcelona. Y esa tensión entre presencia y fragilidad forma parte del contexto en el que nace la trilogía. Por eso está convencida de que 'Els Faura' difícilmente tendría el mismo sentido en castellano. Podría traducirse, admite, pero cree que la experiencia de lectura cambiaría porque la historia está pensada para leerse en el formato original. Ojalá, dice, sirva también para que nuevos lectores se acerquen a la lengua y se animen a descubrirla. Además, insiste en que es, ante todo, el inicio de un recorrido con una primera entrega pensada para abrir un universo al que ya le ha cogido cariño y que tiene aún mucho recorrido por delante.