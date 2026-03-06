El magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai decide no apelar su pena de 20 años de cárcel

El fundador del clausurado diario prodemocracia Apple Daily, Jimmy Lai, de 78 años y nacionalidad británica, ha decidido no interponer recurso contra la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta el pasado febrero por el Tribunal Superior hongkonés en el marco de la Ley de Seguridad Nacional.

Según informaron este viernes fuentes jurídicas citadas por el diario local South China Morning Post, Lai no presentará ninguna solicitud ante el Tribunal de Apelación antes de que expire el próximo lunes el plazo de 28 días hábiles para causas penales.

Agotado este periodo, la normativa vigente solo permite recursos extemporáneos bajo motivos "excepcionales y convincentes", posibilidad que expertos legales consideran remota.

La sentencia fue dictada por un panel de tres jueces designados específicamente por el jefe del Ejecutivo para dirimir casos de seguridad nacional, tras un proceso que duró 156 días.

El tribunal halló a Lai culpable de dos cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y uno de conspiración para imprimir y distribuir material sedicioso.

En su veredicto de culpabilidad, emitido en diciembre, los magistrados concluyeron que el magnate actuó como el "cerebro" de un esquema que utilizó el rotativo y su red de contactos internacionales para promover sanciones contra los gobiernos hongkonés y chino.

Los jueces subrayaron que Lai usó su plataforma mediática para socavar la estabilidad del territorio tras las multitudinarias protestas de 2019.

Otras penas para los implicados

Junto a Lai, seis exdirectivos del rotativo recibieron penas de hasta diez años de cárcel.

Dos activistas vinculados al caso fueron condenados a penas de hasta siete años y tres meses, mientras que tres sociedades ligadas al periódico fueron multadas con más de un millón de dólares.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, calificó el fallo de "hito" en la salvaguarda de la seguridad nacional y tildó de "atroces" las acciones del acusado. Por su parte, el Gobierno chino respaldó la dureza del castigo, señalando que Lai "merece una pena severa" por poner en riesgo la soberanía estatal.

En el ámbito internacional, la condena suscitó una ola de críticas. La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, la equiparó a una "cadena perpetua" dada la avanzada edad de Lai y anunció gestiones con Pekín para explorar una liberación por razones humanitarias.

Asimismo, la Unión Europea y oenegés denunciaron la causa por "políticamente motivada".

El pasado 26 de febrero el Tribunal de Apelación absolvió a Lai de un cargo previo de fraude relacionado con el arrendamiento de las oficinas de Apple Daily, mientras permanece recluido en una prisión de máxima seguridad. De no mediar reducciones de pena, su liberación no se produciría hasta el año 2044.

Este litigio se ha convertido en un símbolo de la transformación política y jurídica vivida por la excolonia en los últimos años, marcados por una paulatina erosión de los derechos y libertades e ilustrada por la disolución de organizaciones civiles, partidos opositores y cambios en los sistemas judicial y electoral.