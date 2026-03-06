Mabel Lozano: "Vende más una puta feliz, que una mujer traficada, vejada y esclavizada. Eso nadie lo quiere ver"

"No se mueve, no habla" era la manera en la que un hombre vendía a su hijastra con parálisis cerebral para que cinco hombres al día abusaran de ella en su casa. Esa misma frase es la que da título a la conferencia que ofrecerán la directora de cine Mabel Lozano y la periodista Marta Peirano este viernes en el Cornellà Creació Fòrum para hablar del papel del cine como herramienta para visibilizar la vulneración de los derechos de las mujeres, la tecnología como instrumento de sumisión y el arte como espacio de transformación social. Y, de hecho, esa misma historia sobre las agresiones a una chica con discapacidad será también el eje de la primera película de ficción de Lozano, que se rodará este año y estará basada en su último corto, 'Abril, hoy no es invierno', estrenado en el Festival de San Sebastián el pasado mes de septiembre, según ha desvelado a este diario. "La ficción es una forma de llegar a más ciudadanía y, sobre todo, también a un público más joven. No para leccionar, sino para crear un pensamiento crítico", explica la ganadora de dos premios Goya.

Pero ese 'No se mueve, no habla', según Lozano, también representa un momento muy contemporáneo, con los casos de Gisèle Pelicot y a los papeles de Epstein. "Han tenido compradas a todas esas mujeres a través del miedo, la vergüenza, el estigma y de quién te va a creer si lo cuentas porque, claro, ellos son hombres muy importantes", expone la cineasta. Además, con su nueva película, la directora quiere cambiar el punto de vista. "A esa chica la vendía a su padrastro, pero cinco hombres la compraban todos los días. A Gisèle Pelicot la vendía a su marido, pero muchos hombres la compraban cada día. Hay que poner el foco en qué están pensando esos hombres cuando están violando a una mujer inerte que no puede hacer nada y, sobre todo, en el deseo compartido. En la prostitución, en esa violación, no hay un deseo compartido", manifiesta.

La directora de cine Mabel Lozano / Marc Asensio Clupes / EPC

Nuevas formas de violencia

Más de dos décadas después de su primer documental sobre la trata, Lozano cree que se ha avanzado poco legislativamente: "Es verdad que la trata es un delito, pero no hay una ley integral contra ello. No todas las caras del proxenetismo están condenadas", critica. ¿Por qué? "Porque no hay ninguna voluntad política", señala. "Se pondrían enfrente a un porcentaje muy alto de la población y tendrían que destinar recursos para vestir de derechos a las mujeres", reivindica. Además, la cineasta señala que es un tema que no interesa porque "la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son migrantes, sin papeles, con hijos menores a su cargo, que no han tenido otra opción que elegir eso". "¿Podemos consentir que en un país generalista, garantista y con los derechos civiles tan importantes, en el piso de ahí enfrente haya mujeres que están siendo explotadas, vejadas y a las que se les roba cada día su dignidad para el uso y el abuso de hombres que piensan que eso es un derecho?", cuestiona.

La directora de cine también advierte de cómo las nuevas tecnologías están generando nuevas formas de violencia contra las mujeres. "En muchos casos a las niñas las están fiscalizando sus novios y están sufriendo violencia de género a través del control del móvil, sexting, sextorsión y ciberacoso", señala. A su juicio, plataformas como OnlyFans funcionan en muchos casos como "entradas solapadas a la prostitución y el proxenetismo", ya que "las personas que generan ese contenido son mayoritariamente mujeres y quienes lo consumen son hombres".

La directora de cine Mabel Lozano / Marc Asensio Clupes / EPC

Blanqueamiento de la prostitución

Frente a esta realidad, la directora reivindica el papel del cine y del arte como herramientas de denuncia. "El cine tiene más alcance que la palabra. Al arte se le presupone libertad y está menos encorsetado", afirma. Sin embargo, reconoce que la propia industria cinematográfica ha contribuido durante décadas a blanquear la prostitución. "Vende más una puta feliz, que está encantada de serlo, que una mujer traficada, vejada y esclavizada. Eso nadie lo quiere ver", apunta, señalando la película 'Pretty Woman' como ficción que ha contribuido a incidir de manera negativa "en el imaginario de lo que pensamos o sabemos con respecto a la prostitución".

En cualquier caso, Lozano confía en que el panorama del cine está cambiando, como se pudo ver la semana pasada en la ceremonia de los premios Goya, donde Alauda Ruiz de Azúa se convirtió en la cuarta mujer de su historia en ganar el galardón a mejor dirección -solo Pilar Miró, Icíar Bollaín e Isabel Coixet lo habían conseguido antes-. "Ahora somos muchas mujeres, con lo cual cada vez será más fácil que las mujeres ganen el Goya a mejor directora. Hasta hace nada las mujeres que hacían películas y largometrajes buenos, con grandes presupuestos, eran muy pocas", zanja la cineasta.