Una exposición en el CCCB explora la adolescencia según adolescentes: "Es la expresión de nuestra manera de tener 17 años"

Figura destacadísima e incluso mito de la cultura occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial, fuente inagotable de fascinación, escándalo y miedo para el mundo adulto, el adolescente tiene sin embargo muy pocas ocasiones de expresarse en público de manera genuina y sin la intervención de los negocios del espectáculo, la tecnología y la cultura. Es el raro caso de 'Tenim disset anys. Un retrat col·lectiu', estupenda exposición principalmente fotográfica que puede visitarse en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) hasta el 17 de mayo. No esperen escabrosidades, esto no es 'Kids'.

"En las redes sociales ofrecemos una imagen superficial e idealizada de lo que somos -dijo Paula Quimbayo, alumna del instituto Doctor Puigvert, en la presentación de la muestra, este viernes-. En este proyecto mostramos nuestra vida real". "No es la visión adulta o la de los medios de comunicación -añadió Àxel Vicente, alumno del instituto Bellvitge-. Es la expresión de nuestra manera de tener 17 años".

Iniciativa de A Bao A Qu

La exposición, que también presenta filmaciones, textos y músicas de los 390 diecisieteañeros participantes, está comisariada por la asociación cultural A Bao A Qu y la investigadora Érika Goyarrola. Fotógrafos, cineastas, artistas plásticos y dramaturgos acompañaron durante el proceso creativo a los jóvenes, estudiantes en siete institutos de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa. Asimismo hay aportaciones de bachilleres lituanos y rumanos.

La inspiración de la iniciativa fue el libro 'Wij zijn 17' (tenemos 17 años), del fotógrafo y documentalista holandés Johan van der Keuken, que retrató a su grupo de amigos a dicha edad, en 1955. Fue 'Wij zijn 17' una pionera enunciación de la adolescencia en primera persona. Esa serie de 30 fotografías de Van der Keuken se expone por primera vez en Barcelona en la muestra del CCCB. En paralelo, la Filmoteca de Catalunya proyecta un amplio ciclo de películas del director, fallecido en 2001.

Huella

La experiencia artística ha dejado huella en los estudiantes. "Creo que el mundo es mucho más grande para nosotros ahora -expuso Quimbayo-. Apreciamos detalles más sutiles. Ver cómo viven los compañeros y las compañeras ha establecido entre nosotros una conexión potente y emocionante".

También es emocionante para el espectador la honestidad con que los 'teenagers' fotografían y filman a sus amigos, sus habitaciones, su barrio, su ocio o su centro educativo.

Evolución. O no

El muy autoconsciente Vicente se adentró en el misterio adolescente: "A los 17 años se nos quiere hacer creer que somos un grupo social con un poco de derecho a la rebeldía y que ya evolucionaremos para ser útiles a la sociedad. Seguro que evolucionamos, pero igual no como se espera de nosotros. O quizá no evolucionamos". "Los 17 años son una etapa de experimentación, no estás muy seguro de quién eres ni de quién quieres ser -agregó Quimbayo-. A través del proyecto me he conocido más". ¿Y se ha gustado? "Quizá he descubierto alguna cosa de mí que no me gusta, pero en el fondo no puedo cambiar. Me estoy explorando y 'Tenim disset anys' me ha hecho crecer como persona".

Cultura y educación

El CCCB acogió con entusiasmo el proyecto en cuanto le fue presentado, explicó Judit Carrera, su directora. No en balde en 'Tenim disset anys' confluyen dos ejes estratégicos de la institución, "la apertura a las generaciones más jóvenes" y el cultivo de "una mirada crítica hacia la imagen". Ante el "constante bombardeo de informaciones negativas sobre los adolescentes", prosiguió Carrera, les pareció de justicia ayudar a que se mostraran con libertad.

Susana Arias, jefa de Mediación del CCCB, subrayó que los habitantes de ese "territorio extraño, turbulento y también luminoso" que es la adolescencia "no son los ciudadanos y los creadores de mañana, sino de hoy". "Su mirada es imprescindible para comprender el mundo en el que vivimos", remató.

Por detrás

Agnés Sebastià, una de las comisarias de la exposición por parte de A Bao A Qu, puso 'Tenim disset anys' como ejemplo de lo que puede dar de sí la potenciación de la cultura en la educación. Sí, es ejemplar. Lo chocante es que no sea la norma. Vicente aprovechó para reclamar que se enseñe política y economía en bachillerato. Mundo adulto y especialmente educativo: vamos muy por detrás de las necesidades adolescentes.