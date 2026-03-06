Barcelona, capital europea de los espectáculos inmersivos

Barcelona se ha convertido en capital de nuevas experiencias digitales y territorio donde experimentar nuevas experiencias culturales que van desde el impresionante reto digital comparando el arte de Miguel Angel al de Leonardo Da Vinci en el Ideal, a un espectáculo inmersivo e interactivo diseñado para que los jóvenes fans de Gerónimo Stilton entraran en su mundo y le ayudaran a salvar el Reino de la Fantasía.

En Westfield La Maquinista, donde se estrenó en Navidades, "ha sido un éxito rotundo", explica Jordi Sellas, director del Ideal y fundador de Layers of Reality. Ahora, tras acabar su gira española, este espectáculo-experiencia viajará por el mundo. "Hemos detectado que desde Barcelona podemos crear propuestas de contenido que giren por el mundo entero de una manera sólida, productiva económicamente. Aquí está la base de una serie de empresas y profesionales que se dedica al sector del entretenimiento no doméstico, fuera de casa, que será referente en los próximos años".

De Pompeya a Julio Verne

Está demostrado que los humanos necesitamos relacionarnos de manera física. En casa hay pantallas grandes, tenemos plataformas, también móviles con redes sociales…. Pero llega un momento que necesitamos salir de casa y conectar de manera presencial con otros humanos. Esta gran economía está vinculada a festivales de música y grandes eventos escénicos, pero también a otros de mediano y pequeño formato.

"Modulamos nuestras producciones para que sean tan interesantes para alguien que vive en Japón, Singapur, Canadá o Argentina. Cada proyecto lo testamos muy bien con otros mercados para que funcione. Por ejemplo: hemos hecho ‘Leonardo versus Michelangelo’ pero antes habíamos testado en diferentes mercados el nivel de conocimiento de estos artistas, si funcionaría… lo mismo que hemos hecho con otras propuestas dedicadas a Pompeya, Julio Verne o con Gerónimo Stilton", apunta Sellas.

Sellas asegura que Barcelona es el epicentro europeo de las artes digitales. / Jordi Otix / EPC

Gerónimo, el ratón periodista que ha vendido 170 millones de libros

El ratón periodista da título a una colección que lleva vendidos 170 millones de libros en todo el planeta. La experiencia inmersiva que han creado a partir de este personaje utiliza elementos teatrales, un mundo que Sellas, que empezó como gestor cultural, conoce bien, y elementos digitales, terreno donde este emprendedor catalán se ha introducido desde el Ideal, espacio fijo pionero en Europa dedicado a las artes digitales en proceso de renovación para estar a la última. "La producción de Stilton hecha para La Maquinista es de 1.000 metros cuadrados y se puede reproducir en diferentes lugares. La primera vez que lo montas es la que más cuesta: has de invertir y producir. Luego solo has de replicar el formato".

"En realidad seguimos una tradición porque La Cubana es teatro inmersivo, como La Fura dels Baus y Comediants. Nosotros venimos de esto y de las artes digitales", reflexiona Sellas. Su propuesta no es teatro convencional, pero hay actores, actrices y un tipo de recorrido experiencial a través de diferentes espacios que requiere de iluminación, proyecciones y efectos. Barcelona se ha convertido en la ciudad de estreno de los espectáculos que luego girarán por todo el mundo.

De China a Tailandia: 9 millones de espectadores

Gerónimo, que se ha visto por primera vez en Westfield La Maquinista, ha ido a otras ciudades españolas y está pendiente de su gira internacional por Países Árabes (Emiratos) y sudeste asiático. Es muy popular en Malasia, Tailandia, Singapur, Hong-Kong y Macao (China). La empresa que dirige Sellas se encarga de la producción y de licenciar los derechos, su principal negocio. "No perdemos ni ganamos dinero con lo que aquí se ve por primera vez. El público local es la base pero el modelo de negocio está en la internacionalización. Somos una empresa cultural internacional".

En año de su creación facturaron 3.000 euros y hoy en día alcanzan los 20 millones. Desde su creación en 2019 por el Ideal han pasado 1,2 millones de espectadores y sus espectáculos han sido vistos por 9 millones en todo el mundo. Sus ingresos son tanto por 'royalties' como por venta de entradas. "En el extranjero el precio medio de la entrada son unos 20 euros, lo que representa un total de 180 millones de dólares desde después de la pandemia, a partir de 2021 que es cuando empezó la expansión internacional". En Barcelona, donde el precio medio son 15 euros, han recaudado 18 millones.

La empresa liderada por Jordi Sellas ha producido espectáculos espectáculos que han sido vistos por 9 millones de personas en todo el mundo. / Jordi Otix / EPC

A por Andalucía

"Nos hemos inventado algo nuevo. Ha habido intentos de copiarnos pero para hacer una buena propuesta has de tener conocimientos artísticos y el sector a favor porque necesitas especialistas digitales, 3D, técnicos pero también músicos, ilustradores, historiadores, comisarios… no es tan fácil", confiesa Sellas. En España tienen tres bases (Barcelona, Madrid y Valencia) y están aliados con Som Producciones y Stardust, holandeses. "Nos asociamos con ellos para crear MAD, Madrid Artes Digitales. Con esta empresa gestionamos un espacio en el Matadero y hacemos producciones que también viajan por todo el mundo". No descartan abrir nuevos espacios. "Hay lugares como Andalucía que no tiene centro de artes digitales permanente y lo está pidiendo a gritos", señala.

Cada año hacen dos producciones, "una animalada", según Sellas. La empresa tiene 60 personas en nómina y dan trabajo a unas 250 personas entre estudios, artistas y profesionales diversos. "Todos están en Barcelona. El epicentro europeo y prácticamente mundial de artes digitales está aquí. Es una suerte que hemos de saber aprovechar. Pasa pocas veces que puedes ser líder en algo. Barcelona lo es en biotecnología pero lo puede ser en arte digital. Si encarrilamos cosas que ya tenemos en esta ciudad, estamos en un lugar de privilegio para conseguirlo. Depende de nosotros afianzarlo o no".

Los principales competidores de Barcelona son Montreal, absoluta referencia en artes digitales y Tokio con Team Lab. "Nosotros ofrecemos que puedas sentirte dentro los Uffizi de Florencia o caminar por la luna con Julio Verne o estar en la Pompeya que desapareció bajo el Vesubio", resume.