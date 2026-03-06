La aplicación 'Creadoras en el Prado' visibiliza el legado de las mujeres

El Museo del Prado ha presentado hoy 'Creadoras en el Prado', una aplicación digital desarrollada por la Universidad de Salamanca que da visibilidad a las mujeres dedicadas a la producción, conservación y estudio de obras de arte y contenidos culturales.

Este proyecto reúne y conecta la huella histórica de artistas como Sofonisba Anguissola, Rosa Bonheur o Lita Cabellut; pioneras de la fotografía como Jane Clifford, junto a reporteras de guerra como Gerda Taro y Lee Miller y autoras españolas como Ouka Leele y Cristina García Rodero.

La polifacética artista Lita Cabellut, en el Espai Volart de Barcelona. / EPC

También abarca escultoras como Camille Claudel, Susana Solano o Cristina Iglesias; y profesionales clave como Elena Páez, Luisa Morales, Pilar Fernández Vega, María Luisa Caturla o Estrella de Diego.

La nueva herramienta, diseñada por los profesores Modesto Escobar y Ángel Zazo, ambos del Grupo de Análisis Sociológico y del Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca, nace con el objetivo de impulsar el papel de la mujer en la sociedad mediante la visibilización sistemática de los registros documentados en los catálogos de la Biblioteca y en la Colección del Museo.

Camille Claudel / EPC

10.808 registros de los catálogos y 88 en la colección

El proyecto reúne 10.808 registros localizados en los catálogos bibliográficos y 88 en la Colección, identificados gracias a procesos de minería de datos y técnicas de inteligencia artificial que han permitido detectar, organizar y estructurar información dispersa.

Esta labor de análisis y enriquecimiento de datos se ha complementado con la conexión a otras bases de datos abiertas, así como a plataformas colaborativas de conocimiento como Wikipedia y Wikidata, lo que ha permitido ampliar el alcance y la profundidad de cada perfil.

'Creadoras en el Prado' busca facilitar la difusión de mujeres dedicadas a la práctica de las artes plásticas (pintoras, escultoras, grabadoras, fotógrafas o diseñadoras) y también de generadoras de conocimiento, como historiadoras del arte, profesoras, arqueólogas, escritoras y ensayistas.

El proyecto pone asimismo el foco en profesiones tradicionalmente menos visibles, pero fundamentales en el ámbito artístico y cultural, como conservadoras de museos, restauradoras, comisarias de exposiciones, anticuarias o galeristas.

La aplicación incorpora un buscador avanzado con filtros que permiten acotar la información por nombre, disciplina profesional, ámbito geográfico o periodo histórico y, además, un mapa cronológico interactivo sitúa a las creadoras en su contexto espacial y temporal, ofreciendo una experiencia de navegación geolocalizada y dinámica, una visualización que facilita comprender redes, trayectorias y relaciones entre autoras, disciplinas y territorios. Redes inéditas de mujeres artistas

Los registros incluidos en la plataforma permiten acceder tanto a información sobre los libros conservados en la Biblioteca del Museo dedicados a estas mujeres como a obras escritas por ellas mismas, enlazando en numerosos casos con sus creaciones artísticas presentes en la colección.

En el ámbito del libro y la producción editorial, la herramienta ofrece datos biográficos de las impresoras de los siglos XVII y XVIII (con frecuencia viudas que asumieron la dirección de los talleres familiares, como la conocida viuda de Ibarra o Martina Plantin), de las que en muchos casos no se conserva ni el nombre, aunque sí sus ediciones digitalizadas.

Lee Miller, con las tropas de Normandía en 1944 / EPC

El proyecto destaca igualmente a las bibliotecarias especializadas en arte, desde Elena Páez, primera facultativa al frente de la Sección de Estampas de la Biblioteca Nacional de España, hasta las profesionales que actualmente trabajan en museos y fundaciones, y también incorpora a ilustradoras como Luisa Morales, hija de Juan Valdés Leal, autora de las estampas del volumen que conmemora la canonización de Fernando III.