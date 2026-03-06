Publicados tres poemarios inéditos de Vicent Andrés Estellés

Vicent Andrés Estellés es el gran poeta valenciano del siglo XX. Pero, de hecho, fue un autor proteiforme que cultivó otros géneros, como el teatro o la narrativa en prosa. Así, después de dedicar los primeros 12 volúmenes de su Obra completa revisada –un proyecto dirigido por Vicent Salvador, que murió el 2023, Josep Murgades y Jordi Oviedo–, a presentar el conjunto de los poemarios 'estellesianos' con una reorganización cronológica de las obras y una nueva edición filológica (3i4 Edicions), el volumen 13, al cuidado de Jordi Oviedo, ha sido dedicado a reunir la Poesía esparsa, el Teatro y la Narrativa del poeta de Burjassot.

Portada de 'Estelles XIII' / LEVANTE-EMV

La publicación de la poesía de Estellés dentro del 'OC revisada' se cerró con la publicación en cuatro volúmenes de su obra magna: 'Mural del País Valenciano'. Pero faltaba para incluir todos aquellos poemas esparsos que Estellés había publicado en revistas, programas de fiestas o habían sido elaborados en relación en varios acontecimientos culturales. Así mismo, después de haber inventariado el archivo personal del poeta, Oviedo ha decidido publicar por primera vez tres compilaciones de poemas que Estellés había dejado terminados y que hasta ahora habían restado inéditos. Se trata de 'Homenatges', 'Homenatge a Ronsard' y 'Pinacoteca'.

Los poemas de 'Homenatges' remiten al fusilamiento de Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez Bravo i García Sanz el 27 de septiembre de 1975 por parte de las autoridades franquistas y fueron escritos en aquel mismo momento. El poemario 'Homenatge a Ronsard', también escrito el 1975, toma el motivo de la fuente que brota para asociarlo a la alegría, la esperanza y el amor hacia un tú poético, en un encuentro de imágenes clásicas y equilibradas, en diálogo con el poeta francés del siglo XVI. En cambio, los poemas de 'Pinacoteca', fueron escritos a los años cincuenta, pero fueron revisados por el autor hasta el 1992. Los poemas de esta última compilación, más allá del tópico horaciano 'ut pictora poiesis' (‘como la pintura así es la poesía’), tienen como modelo poemas didácticos originados en el Renacimiento y el Barroco castellano, que se referían a la pintura desde la poesía y muestran un itinerario vital y cultural en aparente desorden pero organizado por la mirada del poeta.

A la vez, el volumen también reúne las obras de teatro, las primeras de las cuales, los oratorios recopilados en el libro 'Oratori del nostre temps', se construyen sobre versos pero en las coordenadas del género dramático. Esta condición permite denominarlas poesías dramáticas. Así mismo, las prosas dramáticas recopiladas a 'Dos drames i una farsa', también en las coordenadas formales del género teatral, son un paso hacia las obras en prosa. El último conjunto de textos en prosa del volumen se centra en la narrativa, en el que se puede denominar prosa narrativa ficcional, dentro de la cual se incluye la novela 'El coixinet', más extensa.

El volumen XIV cerrará el proyecto de 'Obra completa revisada'

A pesar de que inicialmente se había previsto que la 'Obra completa revisada' tendría 13 volúmenes, finalmente tendrá 14. El último volumen aparecerá a finales del año 2026 y se ocupará de la prosa memorialística y la que se acerca más al ensayo cultural.