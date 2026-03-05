Feria de arte contemporáneo
"Me están jodiendo el negocio": pitadas y gritos a Urtasun por el IVA cultural en la visita de los Reyes a Arco
Los galeristas piden una bajada del impuesto tal y como lo han hecho otros Gobiernos en Europa: el objetivo es incentivar el coleccionismo
La visita de los Reyes a Arco estaba desarrollando con normalidad hasta que, a la altura de la galería Sabrina Amrani, de repente, un grupo de galeristas ha empezado a pitar. Al principio, tres. Luego, 10. "Me están jodiendo el negocio", ha gritado uno. A la que otro ha añadido: "Urtasun dimisión". El ministro de Cultura, serio, sin dirigir la mirada, ha continuado el recorrido que ha arrancado a las 11 horas. Le exigen que baje el IVA cultural al igual que otros Gobiernos en Europa: el 21% les está asfixiando. Y, por ello, no les ha quedado otra que revolverse.
De los 211 proyectos que la conforman la 45ª Feria de Arte Contemporáneo, el 34% parte con una desventaja: si quieren vender una pieza, sus clientes deberán desembolsar una cantidad mayor por culpa de este impuesto. Lo que, en cierto modo, como han asegurado durante la protesta organizada en su inauguración, les resta oportunidades. En Europa lo han bajado considerablemente hasta alcanzar, entre otros, ojo, el 7% en Alemania y el 5% en Italia. Cifras que han incentivado el coleccionismo y que, en citas mundiales, como ésta, dejan en desventaja a los artistas patrios. "Lo queremos como en Portugal", han chillado. Los aplausos no has han hecho de esperar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
- Crims' regresa a TV3 con siete historias marcadas por el engaño
- Grupos ultracatólicos cargan contra Sílvia Abril por sus palabras sobre la Iglesia: 'Si le pica, que rece
- Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega
- Rosalía se corona en los Brit Awards: actuación estelar con Björk y premio a la mejor artista internacional
- Jeanette vuelve a donde todo empezó: 'Si no hubiese vivido en Barcelona no sería artista
- Rosalía, estrella de los Brit Awards, entona el icónico 'sunshine' de Liam Gallagher durante la gala
- Lecciones magistrales en 'El Hormiguero