¿Dónde ver ‘Sinners’ (Pecadores), la película más nominada en los Oscar?

Tras los Goya, la siguiente parada en el mundo del cine es clara: los Oscar. La gala cada vez está más cerca y el interés por las películas candidatas es creciente. Este año hay una película que ha batido los récords en las nominaciones: 'Sinners' (Pecadores), con 16 posibilidades de ganar una estatuilla. Esta es una cifra que no se daba desde hace 75 años. El film ha superado a largometrajes como 'All About Eve' (1950), 'Titanic' (1997) y 'La La Land' (2016), que contaron con 14 nominaciones.

'Sinners' sigue la trama de dos hermanos gemelos criminales que vuelven a su ciudad natal para escapar de sus problemas y en búsqueda de nuevos comienzos. Allí, se encontrarán con un mal sobrenatural, con vampiros. El film aprovecha el argumento para hablar de racismo y violencia, mezclando el terror y el drama, así como el protagonismo de la música blues y de la cultura afroamericana.

La película protagonizada por Michael B. Jordan, que interpreta a ambos gemelos, está nominada a las categorías principales, como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor y Actriz, así como a categorías más técnicas como Mejor Fotografía o Mejor Música.

Ver la película en las plataformas

El filme, dirigido por Ryan Coogler, ya está disponible en diferentes plataformas de 'streaming'. Así, actualmente se puede ver en Movistar Plus y HBO Max –ya que es una producción de Warner Bros. Discovery–, mediante suscripción. Sin embargo, también está disponible para alquilar o comprar en plataformas como Rakuten TV, Prime Video, Filmin o Apple TV.

De todos modos, 'Sinners' aún está disponible en los cines, si prefieres disfrutar de la experiencia completa desde una sala.

Mejor Película

Este año, 'Sinners' compite en la categoría de Mejor Película con otras películas que también han sido muy reconocidas por los amantes del cine como 'Una batalla tras otra', 'Frankenstein', 'Marty Supreme' o incluso la viral 'Hamnet'.

Sin embargo, el filme se ha impuesto en la 32ª edición de los premios del Sindicato de Actores, ganando dos premios a Mejor Elenco y Mejor Actor Protagonista para Michael B. Jordan, lo que permite que la película se situe en una mejor posición de cara a los Oscar.