‘Pillion’: hacia la felicidad por el ‘sadomaso’

PILLION Puntuación: * * * * Director: Harry Lighton Reparto: Alexander Skarsgård, Harry Melling, Brian Martin, Zamir Mesiti Año: 2025 Estreno: 6 de marzo de 2026

Describir ‘Pillion’ diciendo que habla de moteros gays aficionados al BDSM invita a pensar en tabúes. Pero, aunque incluye escenas de sexo oral en un callejón e imágenes grupales de hombres atados a una mesa de picnic esperando a ser embestidos, la ópera prima de Harry Lighton no juega al erotismo ni la transgresión. Es una reconfortante comedia romántica sobre un joven dócil convertido en el sumiso de un Adonis ridículamente imponente, que lo empotra y lo somete a una servidumbre extrema hasta que una semilla de rebelión individual empieza a germinar, nutrida de lubricante y tapones anales.

Lighton nos recrea con las contradicciones inherentes a la pareja, mezclando lo furtivo con lo mundano y lo obsceno con lo tierno, e identifica los sentimientos cambiantes que laten bajo la superficie apoyándose en la peculiar química compartida por Harry Melling, que compone un complejo retrato de inseguridades y anhelos, y Alexander Skarsgård, que transmite con sutileza las carencias que la masculinidad hermética y la necesidad de control de su personaje anidan.

Lejos de reducir la subcultura arriba citada a una mera extravagancia, ‘Pillion’ muestra una curiosidad genuina, y a la vez entiende la incomprensión que despierta entre los ajenos a ella. No la esteriliza para ganar público ni la trata como un desvío para revindicar lo normativo, y aun así extrae de ella valiosas ideas universales sobre el amor, la aceptación, el placer y el poder.