Regreso 20 años después
Kanye West dará un único concierto en España este verano en Madrid: fecha y entradas
Agencias
El rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, regresa a España, tras casi 20 años de ausencia, con un único concierto el 30 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid, según han anunciado este jueves las promotoras Vibra Music, 515 Entertainment y Roller Group. La última y primera vez que Ye actuó en España fue en 2006 en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Entonces presentaba 'Late registration'.
El cantante inició enero con un gran éxito su gira en la Plaza de Toros de Ciudad de México y publicará el 20 de marzo 'Bully', su duodécimo álbum de estudio. Kanye Ye es uno de los artistas más premiados en la historia de los Grammy, cuenta con 24 y es autor de algunos de los discos más influyentes del hip-hop y la música contemporánea, un referente artístico que conecta con la cultura, la moda y el arte. Entre sus lanzamientos más recientes se encuentra la colaboración de 2024 'Vultures 1' y 'Vultures 2' con Ty Dolla $ign.
Entradas a la venta
Los fans deberán registrarse en Yemadrid.com y, según Roller Group, el próximo 10 de marzo a las 10 horas empezará la preventa. Por ahora se desconoce cuándo será la venta general.
