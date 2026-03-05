La Fundación Lluís Coromina proyecta una futura Casa-Museo de Arte en Banyoles

La Fundación Lluís Coromina Isern ha presentado hoy en la feria de arte de Madrid ARCO el anteproyecto de un nuevo museo de arte en Banyoles que tendrá un espacio expositivo de 1.500 m2. Acogerá un fondo de 2.000 obras pictóricas y escultóricas de arte contemporáneo y moderno pertenecientes a la colección privada del presidente de la Fundación, Lluís Coromina Isern. La futura Casa Museo-Centro de las Artes es obra del arquitecto y escultor banyolí Josep Miàs, y en su equipo también participan el paisajista Martirià Figueras y el diseñador industrial Andreu Carulla, ambos banyolins.

La presentación se ha realizado este mediodía en un stand en el que se han presentado un conjunto de maquetas de las líneas maestras del futuro centro de arte, tanto interiores como exteriores. La consejera de Cultura Sònia Hernández ha comparecido para conocer la singularidad del proyecto.

El entorno de Mas Castell y de santa María de Porqueres acogerá el futuro museo, una zona verde de cuatro hectáreas propiedad de la Fundación que también abarca la antigua necrópolis paleocristiana. El objetivo es que exista un conjunto de espacios que a la larga también incluya el mismo castillo.

Vista aérea del futuro centro de artes, cuya forma simula un pájaro. / MIAS ARCHITECTS

"Con el 15 aniversario de la Fundación, pensamos que era la oportunidad para formalizar en un museo toda la colección de arte del fundador, son unas 2.000 obras de arte moderno y contemporáneo que van desde Jaume Plensa hasta Salvador Dalí, y también tenemos colecciones de arte antiguo", explica el director de la Fundación y responsable de la revista Bonart.

La Fundación tiene varios centros en Banyoles, entre ellos el Eat Art, especializado en arte y alimentación; y el Puntal Lab, un laboratorio creativo. También ha abierto un centro multidisciplinar que hibrida la exposición y el trabajo en Barcelona, Isern Dalmau. En este sentido, asegura que "este proyecto recoge y formaliza la personalidad ecléctica del fundador", dice el director, y añade que "creemos que era una oportunidad presentarlo y explicar sus dinámicas en la feria de arte más importante de España".

La Fundación tiene previsto empezar la obra en 2027 y terminarla hacia 2029. / MIAS ARCHITECTS

El diseño del futuro Centro de Artes se ha pensado teniendo en cuenta el compromiso medioambiental del fundador, por lo que tiene forma de pájaro y está perfectamente integrado en la zona. "Será un proyecto que tendrá un impacto importante en lo que se refiere al concepto artístico y por su singularidad, ya que relaciona la naturaleza con las artes", subraya Planas. Precisamente, resalta que tendrá una forma "muy orgánica, porque no quiere violentar sino integrarse en el espacio", indica. Asimismo, también juega con formas redondas y en conceptos armónicos y poéticos, tal y como han hecho arquitectos como el canadiense Frank Gehry.

El espacio expositivo tendrá una colección permanente y funcionará también como espacio híbrido, según avanza el director, que es el encargado de llevar la dirección museológica del anteproyecto. "El concepto no es sólo de museo, tendremos cuatro hectáreas en un espacio que tendrá la naturaleza como protagonista", subraya.

La Fundación tiene previsto empezar la obra en 2027 y terminarla hacia 2029. Aunque ya está ligada una parte de la financiación con recursos propios, han iniciado conversaciones con instituciones públicas. La presentación del anteproyecto también se realizará en Banyoles y en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, aún sin fecha.