Literatura
El escritor Chuck Palahniuk, autor de 'El club de la lucha', participará en el festival Celsius de Avilés
El director del Celsius 232, Jorge Iván Arguiz, ha confirmado la presencia de autores como Joe Hill y Sarah Waters, que se unirán a Chuck Palahniuk en el festival de Avilés
El autor estadounidense Chuck Palahniuk, cuya primera novela, 'El club de la lucha', fue adaptada al cine en una cinta de éxito mundial por David Fincher en 1999, será uno de los participantes del XV Festival Celsius 232, que tendrá lugar en Avilés del 14 al 18 de julio.
El director del certamen, Jorge Iván Arguiz, ha avanzado a EFE esta confirmación, junto con la de autores como Joe Hill o Sarah Waters, que conformarán parte del elenco para la próxima edición del festival de ciencia ficción, fantasía y terror.
Palahniuk empezó a escribir obras de ficción mientras desempeñaba su trabajo como periodista amateur hasta que publicó 'El club de la lucha', al que luego siguieron 'Monstruos invisibles' y 'Superviviente' o, más recientemente, 'Shock Induction'.
Otro autor que ha confirmado su presencia en Avilés, Joe Hill, creció y ambientó buena parte de su obra en su estado natal de Maine (EE. UU.), rodeado de cómics, novelas y películas, muchas de ellas de terror.
Empezó su carrera profesional como escritor en 1997 y durante ocho años vendió relatos cortos a todo tipo de revistas.
Catorce de esos cortos acabaron recopilados en un tomo titulado 'Fantasmas', con el que ganó el premio Bram Stoker y dos British Fantasy Awards.
El autor regresará a Avilés para el XV Celsius 232 con un libro nuevo, 'King of Sorrow', además de con varias adaptaciones televisivas y cinematográficas, como la serie 'Locke&Key'.
La nómina de participantes del Celsius la engrosará Sarah Waters (Neyland, Gales), una licenciada en Literatura Inglesa con estudios sobre ficciones históricas sobre gays y lesbianas desde 1870 a la actualidad, y buena parte de la investigación le serviría más adelante a la hora de crear sus novelas, como fue el caso de 'El lustre de la perla'.
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
- Crims' regresa a TV3 con siete historias marcadas por el engaño
- Grupos ultracatólicos cargan contra Sílvia Abril por sus palabras sobre la Iglesia: 'Si le pica, que rece
- Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega
- Rosalía se corona en los Brit Awards: actuación estelar con Björk y premio a la mejor artista internacional
- Jeanette vuelve a donde todo empezó: 'Si no hubiese vivido en Barcelona no sería artista
- Rosalía, estrella de los Brit Awards, entona el icónico 'sunshine' de Liam Gallagher durante la gala
- Lecciones magistrales en 'El Hormiguero