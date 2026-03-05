Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaCristóbal ColónPisos Les NausSantanderEncuesta CEOChiprePatineteSilvia AbrilRosalíaLince ibéricoPan artesanal
instagramlinkedin

Literatura

El escritor Chuck Palahniuk, autor de 'El club de la lucha', participará en el festival Celsius de Avilés

El director del Celsius 232, Jorge Iván Arguiz, ha confirmado la presencia de autores como Joe Hill y Sarah Waters, que se unirán a Chuck Palahniuk en el festival de Avilés

El escritor estadonunidense Chuck Palahniuk, una de las plumas más corrosivas e hilarantes, autor, entre otros, de &quot;El Club de la lucha&quot;, en 2010 en Madrid.

El escritor estadonunidense Chuck Palahniuk, una de las plumas más corrosivas e hilarantes, autor, entre otros, de "El Club de la lucha", en 2010 en Madrid. / CHEMA MOYA / EFE

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El autor estadounidense Chuck Palahniuk, cuya primera novela, 'El club de la lucha', fue adaptada al cine en una cinta de éxito mundial por David Fincher en 1999, será uno de los participantes del XV Festival Celsius 232, que tendrá lugar en Avilés del 14 al 18 de julio.

El director del certamen, Jorge Iván Arguiz, ha avanzado a EFE esta confirmación, junto con la de autores como Joe Hill o Sarah Waters, que conformarán parte del elenco para la próxima edición del festival de ciencia ficción, fantasía y terror.

Palahniuk empezó a escribir obras de ficción mientras desempeñaba su trabajo como periodista amateur hasta que publicó 'El club de la lucha', al que luego siguieron 'Monstruos invisibles' y 'Superviviente' o, más recientemente, 'Shock Induction'.

Otro autor que ha confirmado su presencia en Avilés, Joe Hill, creció y ambientó buena parte de su obra en su estado natal de Maine (EE. UU.), rodeado de cómics, novelas y películas, muchas de ellas de terror.

Empezó su carrera profesional como escritor en 1997 y durante ocho años vendió relatos cortos a todo tipo de revistas.

Catorce de esos cortos acabaron recopilados en un tomo titulado 'Fantasmas', con el que ganó el premio Bram Stoker y dos British Fantasy Awards.

El autor regresará a Avilés para el XV Celsius 232 con un libro nuevo, 'King of Sorrow', además de con varias adaptaciones televisivas y cinematográficas, como la serie 'Locke&Key'.

Noticias relacionadas

La nómina de participantes del Celsius la engrosará Sarah Waters (Neyland, Gales), una licenciada en Literatura Inglesa con estudios sobre ficciones históricas sobre gays y lesbianas desde 1870 a la actualidad, y buena parte de la investigación le serviría más adelante a la hora de crear sus novelas, como fue el caso de 'El lustre de la perla'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
  2. Crims' regresa a TV3 con siete historias marcadas por el engaño
  3. Grupos ultracatólicos cargan contra Sílvia Abril por sus palabras sobre la Iglesia: 'Si le pica, que rece
  4. Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega
  5. Rosalía se corona en los Brit Awards: actuación estelar con Björk y premio a la mejor artista internacional
  6. Jeanette vuelve a donde todo empezó: 'Si no hubiese vivido en Barcelona no sería artista
  7. Rosalía, estrella de los Brit Awards, entona el icónico 'sunshine' de Liam Gallagher durante la gala
  8. Lecciones magistrales en 'El Hormiguero

Adolfo Domínguez, Victor Von Schwarz y SKFK desfilarán en la edición de abril de la 080, en su nueva ubicación frente al mar

Adolfo Domínguez, Victor Von Schwarz y SKFK desfilarán en la edición de abril de la 080, en su nueva ubicación frente al mar

Adam Mars-Jones: "El sexo no es un impulso primordialmente estético"

‘Pillion’: hacia la felicidad por el ‘sadomaso’

‘Pillion’: hacia la felicidad por el ‘sadomaso’

Kanye West dará un único concierto en España este verano en Madrid: fecha y entradas

Kanye West dará un único concierto en España este verano en Madrid: fecha y entradas

El escritor Chuck Palahniuk, autor de 'El club de la lucha', participará en el festival Celsius de Avilés

El escritor Chuck Palahniuk, autor de 'El club de la lucha', participará en el festival Celsius de Avilés

Sergio del Molino le dedica un libro a la pintora Rosario Weiss, ahijada de Goya: "Ejerció de padre y le enseñó a dibujar"

Sergio del Molino le dedica un libro a la pintora Rosario Weiss, ahijada de Goya: "Ejerció de padre y le enseñó a dibujar"

'Day One', el 'thriller' tecnológico de Álex González en la Barcelona del Mobile World Congress

'Day One', el 'thriller' tecnológico de Álex González en la Barcelona del Mobile World Congress

¿Dónde ver ‘Sinners’ (Pecadores), la película más nominada en los Oscar?

¿Dónde ver ‘Sinners’ (Pecadores), la película más nominada en los Oscar?