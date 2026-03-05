El escritor Chuck Palahniuk, autor de 'El club de la lucha', participará en el festival Celsius de Avilés

El autor estadounidense Chuck Palahniuk, cuya primera novela, 'El club de la lucha', fue adaptada al cine en una cinta de éxito mundial por David Fincher en 1999, será uno de los participantes del XV Festival Celsius 232, que tendrá lugar en Avilés del 14 al 18 de julio.

El director del certamen, Jorge Iván Arguiz, ha avanzado a EFE esta confirmación, junto con la de autores como Joe Hill o Sarah Waters, que conformarán parte del elenco para la próxima edición del festival de ciencia ficción, fantasía y terror.

Palahniuk empezó a escribir obras de ficción mientras desempeñaba su trabajo como periodista amateur hasta que publicó 'El club de la lucha', al que luego siguieron 'Monstruos invisibles' y 'Superviviente' o, más recientemente, 'Shock Induction'.

Otro autor que ha confirmado su presencia en Avilés, Joe Hill, creció y ambientó buena parte de su obra en su estado natal de Maine (EE. UU.), rodeado de cómics, novelas y películas, muchas de ellas de terror.

Empezó su carrera profesional como escritor en 1997 y durante ocho años vendió relatos cortos a todo tipo de revistas.

Catorce de esos cortos acabaron recopilados en un tomo titulado 'Fantasmas', con el que ganó el premio Bram Stoker y dos British Fantasy Awards.

El autor regresará a Avilés para el XV Celsius 232 con un libro nuevo, 'King of Sorrow', además de con varias adaptaciones televisivas y cinematográficas, como la serie 'Locke&Key'.

La nómina de participantes del Celsius la engrosará Sarah Waters (Neyland, Gales), una licenciada en Literatura Inglesa con estudios sobre ficciones históricas sobre gays y lesbianas desde 1870 a la actualidad, y buena parte de la investigación le serviría más adelante a la hora de crear sus novelas, como fue el caso de 'El lustre de la perla'.