"La cualidad que más aprecio en un hombre es que sea gay": Rosalía se sincera en un pódcast con Mariana Enriquez

Rosalía se sincera y se somete al test de Proust bajo la guía de la escritora Mariana Enriquez en un podcast publicado en Spotify. La cantante ha contestado a prácticamente todas las 30 preguntas que componen el test que recibe el nombre del escritor francés, que fue el primero en responderlo. El encuentro fue más allá de una mera entrevista, fue casi un espacio de discusión y recomendaciones culturales donde la artista no dejó de apuntar recomendaciones de la escritora, autora de 'Nuestra parte de noche' y 'Lo que perdimos en el fuego'. Además, la publicación del podcast ha provocado mucho revuelo en redes por algunas de las declaraciones de la cantante.

Uno de los momentos que más virales se han hecho es cuando Enriquez le pregunta: “¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?”, a lo que Rosalía respondió casi inmediatamente y entre risas: “Que sea gay”, a lo que la escritora responde: “Concuerdo”. Así, siguiendo con el cuestionario, pasan a hablar lo que más valoran en una mujer, lo que sorprende a la cantante: “Que curioso que hagan la distinción”, destaca la artista.

Su mayor miedo

La conversación, además, llegó a indagar en temas más profundos. La catalana ha mencionado en muchas ocasiones la relación estrecha que tiene con Pili, su hermana, y en esta entrevista no ha dejado pasar la oportunidad. “La mayor desgracia sería perder a mi hermana. Es mi mejor amiga, es la persona que más quiero en este mundo”, afirma casi emocionada Rosalía.

Y hablando de cuestiones de amor, las dos artistas hablan de las hiperfijaciones y las obsesiones: “¿Por qué uno querría amar poco? Amar mucho es mejor que amar poco”, sostiene la cantante, a lo que ambas coinciden en que las obsesiones son “una forma de amor”.

Filosofías de vida

Durante el cuestionario, se plantea cuáles son las máximas de ambas. “Y andaré en libertad”, destaca Rosalía como su lema principal, principio que casa a la perfección con su proyecto artístico. Por su lado, Mariana Enriquez explica que su 'motto' de vida es: “Esto también pasará”.

Finalmente, y siguiendo con la estética y la filosofía de 'Lux', debaten sobre qué se esperarían que les dijera Dios cuando lleguen a las puertas del cielo. Tras una reflexión complicada, coinciden en que les bastaría con un “Bienvenidas”, siempre que tengan "suerte", explican.