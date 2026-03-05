Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crítica de 'El último vikingo': Mads Mikkelsen demuestra sus muchos registros en una comedia negra sobre la inadaptación y la familia

El actor Mads Mikkelsen en 'El último vikingo'.

El actor Mads Mikkelsen en 'El último vikingo'.

Quim Casas

Quim Casas

Barcelona
'El último vikingo'

Año: 2025

Dirección: Anders Thomas Jensen

Intérpretes: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Soren Malling

Estreno: 6/3/2026

★★★

El director Anders Thomas Jensen y los actores Mads Mikkelsen y Nikolaj Lie Kaas habían trabajado juntos en dos anteriores películas, ‘De pollos y hombres’, que desconozco, y ‘Jinetes de la justicia’, extraña mezcla de thriller y comedia negra. Al segundo de estos géneros se acoge la nueva colaboración del trío, ‘El último vikingo’, que es también drama y viaje de conocimiento, el que realizan dos hermanos cuando uno sale de la cárcel y el otro, con un trastorno mental, le acompaña en la búsqueda del dinero que escondió y que asegura no acordarse de dónde lo hizo.

El prólogo con animación es muy interesante por lo que cuenta sobre unos primitos vikingos y de qué manera ese relato se proyecta después en las relaciones entre los personajes. Habla de un joven vikingo que perdió un brazo y se encerró en sí mismo, sintiéndose diferente, hasta que su padre, el líder de la tribu, decidió que todos los miembros masculinos de la misma, incluido él, se cortarán un brazo para que todos fueran igual.

La película habla de la diferencia, de los inadaptados y marginados, de los lazos familiares y las deudas contraídas. Pero tiene igualmente un hálito distendido, con referencias a los Beatles y alguna que otra secuencia grotesca en la que Mikkelsen demuestra su variedad de registros.

