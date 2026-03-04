Seductor, insoportable, egoísta y genial: se publica por fin la megalómana autobiografía de Wagner

Barcelona tiene tradición wagneriana, eso ya se sabe, y el Walhalla local está de fiesta al haberse anunciado una nueva tetralogía de ‘El anillo del nibelungo’ en el Liceu a partir del próximo curso y hasta la temporada 2029-30. La última se ofreció entre 2012-13 y 2015-16, con puesta en escena de Robert Carsen, y la anterior en 2002-03 y 2003-04 en la legendaria propuesta de Harry Kupfer.

Richard Wagner continúa estando en la cresta de la ola después de los ríos de tinta que sigue produciendo su obra y su vida, oferta a la que se une ahora una nueva edición profusamente ilustrada de su autobiografía ‘Mi vida’ (‘Mein Leben’, Ed. Cántico), esta vez íntegra por vez primera en castellano, un volumen de 700 páginas que repasa en primera persona la vida de un hombre que se sentía un poco un salvador. Sí, porque el texto presenta exageraciones que endiosan al músico, en un intento de transformar su vida en leyenda.

Seductor, autorreferente, insoportable, egoísta, genial, ambicioso, Wagner sigue manteniendo ese récord de ser el personaje histórico con más referencias escritas, después del mismísimo Jesucristo. La biografía escrita por Cosima Liszt, segunda esposa de Wagner, obedece al dictado de su admirado marido en el que juntos trabajaron durante tres lustros. 24 años más joven que él, la hija ilegítima del gran Franz Liszt dejó al padre de sus dos hijas, el director y pianista Hans von Bülow, para unirse al genio wagneriano que tanto ella como su marido idolatraban. De hecho Von Bülow prácticamente le cede su mujer a Wagner, firmando el divorcio sin dilación y colaborando con el compositor en lo que necesitara, estrenándole sus óperas e incluso haciéndole de copista de sus partituras.

‘Mi vida’ (‘Mein Leben’, Ed. Cántico) se publica íntegra por vez primera en castellano en un volumen de 700 páginas. / EPC

Cosima comenzó a tomar notas de la vida de Wagner cuando todavía estaba casada con Von Bülow, aunque el triángulo amoroso llevaba tiempo delineado: la mujer ya había dado a luz a Isolde, la hija ilegítima de Wagner y Cosima que fue bautizada con el apellido Von Bülow. El proceso de escritura (que finalmente llevaría el sello ‘WRC’, ‘Wagner Richard Cosima’) corrió en paralelo a la consolidación social de la relación del protagonista y su biógrafa, quien, por otra parte, intentó ser imparcial en el texto obligando al músico, según quedó consignado en su correspondencia, a confesar, incluso, recuerdos que ella describió como «irremediablemente repugnantes». Aunque estos, en realidad, no abundan.

La megalomanía que Wagner profesaba por él mismo queda patente en esta interesante biografía que revisa la trayectoria vital desde que el músico era un niño hasta su consagración. La escritura de Cosima y la edición del manuscrito para su limitada primera impresión por parte de un joven Friedrich Nietzsche –filósofo fundamental de la modernidad y gran admirador y amigo personal de Wagner– transforman el texto en un monumento cargado de desmesura, pero que, por eso mismo, ayudan a perfilar la personalidad de uno de los creadores más importantes de la historia de la música.

Ilustran –y excusan– esa desmedida el principal biógrafo del músico, Ernest Newman, quien advierte: “La autobiografía debe usarse con precaución. No es que Wagner pervirtiera conscientemente la verdad, sino que le era imposible creer que estuviera alguna vez equivocado”. E insiste: “Su intenso egoísmo probablemente no podía soportar la idea de que cualquier valoración de su conducta diferente a la suya pudiera tener circulación”.

Presentada como “edición española basada en el texto alemán de la ‘Diktatniederschrift’ (la ‘transcripción original del dictado’) preservada en el Archivo Nacional Richard Wagner en Bayreuth, con edición del texto original de Nietzsche y traducción al español por Rafael Antúnez Arce”, el libro es todo un regalo teniendo en cuenta el tortuoso periplo del manuscrito. Se editó en ocho copias, pero a la muerte de Wagner Cosima se encargó de recuperar las que estaban distribuidas para controlar la reputación de Wagner recuperando su correspondencia, exigiendo la devolución de sus cartas y teniendo a raya la biografía. En esa línea apareció la primera edición pública de ‘Mi vida’ en 1911, pero con el texto recortado y adaptado por la familia Wagner. La edición ya sin censura se publicó en 1963, pero hasta ahora no se había traducido al castellano, continuando con la leyenda.

Las exageraciones de la biografía las subraya el propio Nietzsche tras su ruptura con el compositor al poner en duda la verosimilitud del texto. “Es extremadamente dudoso que Wagner sea capaz de dar testimonio sobre sí mismo”, escribió, aclarando que, “como Victor Hugo, permaneció fiel a sí mismo incluso en su biografía: siguió siendo un actor”.