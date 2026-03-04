Todo lo que has de saber del universo de Sarah J. Maas: ¿cómo hay que leer sus libros?

Una de las autoras de fantasía del momento más reconocidas a escala internacional es, sin ninguna duda, Sarah J. Maas. Creadora de sagas como 'Una corte de rosas y espinas' (la popular ACOTAR), 'Trono de cristal' (TOG) y 'Ciudad Medialuna' (CC), cuenta con un alcance global de millones de lectores que han sido atraídos en su universo fantástico en el que la magia y la aventura se entrelazan con el amor y la guerra. Pero, al igual que sucede con Brandon Sanderson, el orden de sus novelas sí importa.

Entonces, ¿por dónde empezar para leer a Sarah J. Maas "bien"? La comunidad lleva tiempo comparando rutas de lectura para que la experiencia sea lo más completa posible, teniendo en cuenta que la autora entrelaza personajes y referencias, y que no todas las historias exigen el mismo nivel de familiaridad con su universo.

Si es la primera vez que lees a la autora debes empezar por ACOTAR (A Court of Thorns and Roses), una saga que se comprende de cinco libros: ‘Una corte de rosas y espinas’, ‘Una corte de niebla y furia’, ‘Una corte de alas y ruina’, ‘Una corte de hielo y estrellas’ y ‘Una corte de llamas plateadas’, en ese orden. En ella la autora relata la historia de cómo las decisiones de Feyre, una simple humana que únicamente lucha para seguir con vida, acaban por llevarla a un mundo totalmente diferente: el de las criaturas mágicas ‘fae’. Entonces, su destino cambiará por completo y se entrometerá en las vidas de los líderes de la Corte Primavera y la Corte Noche, donde acabará viviendo una vida que nunca se hubiera imaginado.

Sumergirse en ‘Una corte de rosas y espinas’ (ACOTAR) en su orden de publicación es fundamental para comprender la fantasía de Sarah J. Maas, la cual se expande y se complica con sus otras dos sagas. Además, la autora ya confirmó en una charla de "Live Talks Los Ángeles" hace un tiempo que estaba trabajando en una sexta parte de la saga, probablemente relatando la historia de Elain, hermana de Feyre. Y hay rumores de que este miércoles por la noche confirme en el pódcast 'Call Her Daddy' la fecha de publicación de esta esperadísima entrega.

Siguiendo con la saga ‘Trono de cristal’, ahí es donde surgen las dudas y se complica el orden de lectura. La interesante y extensa saga se comprende de estos ocho libros (ordenados por orden de publicación): ‘Trono de cristal’ (2012), ‘Corona de Medianoche’ (2013), ‘La espada de la asesina’ (2014), ‘Heredera de fuego’ (2014), ‘Reina de sombras’ (2015), ‘Imperio de tormentas’ (2016), ‘Torre del alba’ (2017) y ‘Reino de Cenizas’ (2018).

En esta obra de Sarah J. Maas se relata la vida de Celaena Sardothien, una joven asesina de apenas 18 años que busca desesperadamente la libertad desde las oscuras y opresivas minas de sal de Endovier. Su oportunidad llega cuando se ofrece como campeona en un torneo organizado por el príncipe heredero Dorian Havilliard para encontrar al nuevo asesino real. Si triunfa, deberá servir como la mortífera mano derecha de la realeza durante cuatro años antes de ser liberada. Sin embargo, su esperanza se ve ensombrecida por una serie de misteriosos asesinatos entre los participantes del torneo. Ahora, Celaena se encuentra en una carrera contra el tiempo para descubrir al culpable antes de convertirse en su próxima víctima.

Además de enfrentarse a sus compañeros asesinos en el torneo, la potencial asesina real se encuentra ante otro dilema: si logra vencer a todos y salir victoriosa, deberá someterse al servicio de un rey absolutamente despiadado, al que aborrece con ganas.

Orden de la precuela

Según los lectores, la precuela (‘La espada de la asesina’), que es la tercera novela por orden de publicación, ha sido posible de intercalar para cambiar el tono del relato. Esta se puede leer en primer lugar para tener un relato más purista pero empezar con un contexto más sólido de quién es Celaena, pero también se puede leer en cuarto lugar para disfrutar de un enfoque algo más romántico (y traumático, quizá). Sin embargo, lo que recomienda la propia autora es que se lea en orden de publicación, ergo, en tercer lugar.

Y, como dificultad añadida, el sexto y séptimo libro se pueden leer también (muy recomendado) en tándem, a la vez. En este pdf todos los detalles:

Lectura en tándem de el sexto y séptimo libros de 'Trono de Cristal' Lectura en tándem de el sexto y séptimo libros de 'Trono de Cristal'

Para acabar de leer a la autora, 'Ciudad Medialuna' es la última de las tres sagas para empaparse del universo de Sarah J. Maas. Esta se comprende de tres volúmenes publicados: ‘Casa de tierra y sangre’, ‘Casa de cielo aliento’ y 'Casa de llama y sombra'.

En ella nos adentramos en el mundo de Bryce Quinlan, quien disfrutaba de una vida envidiable entre jornadas laborales y noches de diversión, hasta que un demonio arrebató la vida de sus seres queridos, dejándola desolada, herida y sola. Por otro lado, Hunt Athalar, un ángel caído que alguna vez desafió a los arcángeles, ahora es esclavo de sus antiguos enemigos, utilizando sus habilidades mortales para un único propósito: eliminar a los enemigos de sus amos. Sin embargo, cuando Bryce le ofrece un trato tentador para ayudarla a capturar al demonio asesino, la promesa de libertad lo seduce irremediablemente.