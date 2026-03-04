Rubén Blades, LP, Gipsy Kings, Babasónicos y Shinova se unen al cartel del Barts Festival

El panameño Rubén Blades, la estadounidense LP, los argentinos Babasónicos, la banda española Shinova y dos mitos de la rumba como Gipsy Kings y Los Manolos se incorporan al cartel del Barts Festival, que tendrá lugar del 26 de junio al 24 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona. Estos nombres se suman a los ya anunciados BEAT, Belle & Sebastian, ZZ Top, Charlie Puth, Biffy Clyro, Elvis Crespo, María Becerra, Joan Dausà, M-Clan, Lax'n'Busto, Antoñito Molina, Marta Santos y Ojete Calor.

El presidente de la promotora barcelonesa The Project, Tito Ramoneda, impulsor de esta primera edición del Barts Festival, ha señalado este miércoles que apuestan por un ciclo que se dirige a "todo tipo de públicos y edades". Además, con este festival se recupera el nombre de Barts, la mítica sala del Paral·lel, que "ya es un pequeño patrimonio de la ciudad", a la vez que lo unen al del Poble Espanyol, escenario musical durante prácticamente un siglo.

Programación

La inauguración tendrá lugar el 28 de junio con BEAT, el proyecto en que Adrian Belew y Tony Levin, miembros de King Crimson, se unen al virtuoso guitarrista Steve Vai y al contundente batería de Tool, Danny Carey, para revisitar el rock progresivo más influyente. La energía internacional continuará con figuras de la talla de ZZ Top el 19 de julio, el pop global de Charlie Puth el 8 de julio o la potencia británica de Biffy Clyro el 20 de julio.

El Barts Festival tendrá un cierre marcadamente latino con la actuación del "poeta de la salsa", Rubén Blades, el 23 de julio, y con el vallenato de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella el 24 de julio.

Uno de los rasgos distintivos de esta edición son las noches de doble cartel, que comenzarán el 30 de junio en el Poble Espanyol con la rumba de Gipsy Kings y Los Manolos. El 11 de julio será el turno de la conexión argentina con Babasonicos y Silvestre y La Naranja, mientras que el 21 de julio el escenario acogerá el talento vocal de LP y Judith Hill.

El panorama nacional estará representado por artistas como Joan Dausà (2 de julio), el rock de M-Clan (3 de julio) y la mítica banda Lax'n'Busto (15 de julio), así como por Marta Santos (4 de julio), el indie de Shinova (16 de julio) o la irreverencia de Ojete Calor (18 de julio).

La programación se completa con la leyenda del merengue Elvis Crespo (7 de julio), el tributo de God Save The Queen (9 de julio), la emoción de Antoñito Molina (10 de julio), el referente indie Belle & Sebastian (17 de julio) y el hito urbano María Becerra (22 de julio).

Según ha desvelado Ramoneda, el festival pondrá a la venta 96.000 entradas con un precio medio de 43 euros, de las que ya se han vendido más de 20.000.